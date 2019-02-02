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Эксперты анонсировали рейтинг лучших подержанных кроссоверов до 600 000 рублей

Эксперты анонсировали рейтинг лучших подержанных кроссоверов, стоимость которых не превышает 600 000 рублей. На первом месте оказался Nissan X-Trail II 2007–2011 модельного года.

Эксперты анонсировали рейтинг лучших подержанных кроссоверов до 600 000 рублей


За 600 тыс. руб. автолюбителям предлагается авто с просторным салоном, незаурядными внедорожными качествами, атмосферной силовой установкой, большим 479-литровым багажником. X-Trail II является отличным вариантом, чтобы путешествовать семьёй и осуществлять повседневные поездки. На втором месте размещается Nissan Qashqai I Рестайлинг, произведённый в 2010–2013 г.г. Авто обладает высоким клиренсом, надежным силовым агрегатом на 141 лошадиную силу. Транспортное средство имеет богатое оснащение. Авто получило климат контроль, мульти-руль, систему курсовой устойчивости, штатную мультимедийную систему с Bluetooth.

На третьем месте оказался Mitsubishi ASX I первой генерации 2010–2013 модельных годов. Авто имеет просторный пятиместный салон, 442-литровый багажник. Базовая версия ASX получила кондиционер, подогрев передних сидений/наружных автомобильных зеркал, полный электропакет (электростеклоподъемники четырех боковых стекол), широкий набор систем безопасности: ABS, EBD, курсовой устойчивости и т.д.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:25

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