Ученые: Извержение вулкана на Марсе спровоцировало масштабную катастрофу
Извержение вулкана на поверхности Марса могло спровоцировать масштабную катастрофу на планете. Такие выводы по итогам проведенных работ сделали ученые.
Они рассматривали вулкан Олимп, который потух порядка 3,7 млрд лет назад, а в настоящее время имеет статус “не активного”. Когда же он действовал, Марс не являлся столь пустынной планетой, как сейчас. На поверхности планеты могли наблюдаться реки, озера и каналы, они служили средой обитания для простейших организмов. Затем имела место серия извержений вулкана, в чем, помимо Олимпа, участвовали также Павлина, Арсия и другие.
Вследствие извержений климат Красной планеты сильно изменился, а ее ось получила наклон в 20 градусов. Под воздействием раскаленной лавы вода превратилась в пар, а тот со временем рассеялся на просторах космоса. Ученые не исключают, что виновником космической катастрофы мог быть метеорит.
Они рассматривали вулкан Олимп, который потух порядка 3,7 млрд лет назад, а в настоящее время имеет статус “не активного”. Когда же он действовал, Марс не являлся столь пустынной планетой, как сейчас. На поверхности планеты могли наблюдаться реки, озера и каналы, они служили средой обитания для простейших организмов. Затем имела место серия извержений вулкана, в чем, помимо Олимпа, участвовали также Павлина, Арсия и другие.
Вследствие извержений климат Красной планеты сильно изменился, а ее ось получила наклон в 20 градусов. Под воздействием раскаленной лавы вода превратилась в пар, а тот со временем рассеялся на просторах космоса. Ученые не исключают, что виновником космической катастрофы мог быть метеорит.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:30