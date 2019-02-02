АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Ученые: Извержение вулкана на Марсе спровоцировало масштабную катастрофу

Извержение вулкана на поверхности Марса могло спровоцировать масштабную катастрофу на планете. Такие выводы по итогам проведенных работ сделали ученые.
Ученые: Извержение вулкана на Марсе спровоцировало масштабную катастрофу

Они рассматривали вулкан Олимп, который потух порядка 3,7 млрд лет назад, а в настоящее время имеет статус “не активного”. Когда же он действовал, Марс не являлся столь пустынной планетой, как сейчас. На поверхности планеты могли наблюдаться реки, озера и каналы, они служили средой обитания для простейших организмов. Затем имела место серия извержений вулкана, в чем, помимо Олимпа, участвовали также Павлина, Арсия и другие.

Вследствие извержений климат Красной планеты сильно изменился, а ее ось получила наклон в 20 градусов. Под воздействием раскаленной лавы вода превратилась в пар, а тот со временем рассеялся на просторах космоса. Ученые не исключают, что виновником космической катастрофы мог быть метеорит.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актриса Алика Смехова показала фигуру в
Трансжиры нарушают работу клеток многих
На рынке Индии будут представлены
Храм Ангкор-Ват в Камбодже могли
Ольга Рапунцель заявила своей свекрови,
На пляже Новороссийска заметили
Сексолог объяснил, почему молодым
В России на аукцион выставили едва не
Компания Apple исправила ошибку в
Агата Муцениеце показала ждущую отца на
Жена Тарасова Анастасия Костенко
Житель штата Джорджия запечатлел на
Певица Шакира до сих пор не связала
Человек может прожить в космосе
Подписчики раскритиковали снимки
Ведущий «Дом-2» Влад Кадони не стал
Эксперты определили ТОП-5 самых
Приложение iHerb заблокируют в AppStore
Ученые: Хождение “на цыпочках” сделало
Дональд Трамп хочет заключить с
Экс-участница «Дом-2» Анастасия
Ученые: Извержение вулкана на Марсе
Новая девушка Ильи Яббарова заявила,
Олег Меньшиков рассказал о своем
Диетологи рассказали о пользе хумуса
В День сурка эксперты назвали
Ксению Собчак шокировали крысы в самом
Бейонсе надела для фотосессии яркий
Александр Васильев посетил Вильнюс во
Смартфоны Umidigi S3 Pro поступят в
Просмотреть все новости