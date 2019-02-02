Ученые: Извержение вулкана на Марсе спровоцировало масштабную катастрофу





Они рассматривали вулкан Олимп, который потух порядка 3,7 млрд лет назад, а в настоящее время имеет статус “не активного”. Когда же он действовал, Марс не являлся столь пустынной планетой, как сейчас. На поверхности планеты могли наблюдаться реки, озера и каналы, они служили средой обитания для простейших организмов. Затем имела место серия извержений вулкана, в чем, помимо Олимпа, участвовали также Павлина, Арсия и другие.Вследствие извержений климат Красной планеты сильно изменился, а ее ось получила наклон в 20 градусов. Под воздействием раскаленной лавы вода превратилась в пар, а тот со временем рассеялся на просторах космоса. Ученые не исключают, что виновником космической катастрофы мог быть метеорит.