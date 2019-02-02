Дональд Трамп хочет заключить с Россией новый ракетный договор





В заявлении журналистам Трамп высказался, что после выхода Америки из старого ракетного договора, Вашингтон надеется заключить новый, который станет намного лучше. Российский МИД отреагировал на заявление ответной готовностью к сотрудничеству в поддержке стратегической международной стабильности и безопасности.При этом сенатор Алексей Пушков назвал обещания Трампа риторикой. Политик считает, что США в процессе выхода из ракетного договора 1987 года просто успокаивают членов Евросоюза голословными заявлениями. Напомним, 2 февраля Вашингтон приступил к процедуре выхода из ДРСМД. Мария Захарова, будучи представителем МИД РФ, прокомментировала ситуацию тем, что Россия видит за собой право на ответные действия и соответствующую реакцию.