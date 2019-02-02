АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Дональд Трамп хочет заключить с Россией новый ракетный договор

Дональд Трамп публично выразил желание заключить с Россией новый договор ДРСМД. Соглашение касается ликвидации ракет с малой и средней дальностью.
Дональд Трамп хочет заключить с Россией новый ракетный договор

В заявлении журналистам Трамп высказался, что после выхода Америки из старого ракетного договора, Вашингтон надеется заключить новый, который станет намного лучше. Российский МИД отреагировал на заявление ответной готовностью к сотрудничеству в поддержке стратегической международной стабильности и безопасности.

При этом сенатор Алексей Пушков назвал обещания Трампа риторикой. Политик считает, что США в процессе выхода из ракетного договора 1987 года просто успокаивают членов Евросоюза голословными заявлениями. Напомним, 2 февраля Вашингтон приступил к процедуре выхода из ДРСМД. Мария Захарова, будучи представителем МИД РФ, прокомментировала ситуацию тем, что Россия видит за собой право на ответные действия и соответствующую реакцию.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актриса Алика Смехова показала фигуру в
Трансжиры нарушают работу клеток многих
На рынке Индии будут представлены
Храм Ангкор-Ват в Камбодже могли
Ольга Рапунцель заявила своей свекрови,
На пляже Новороссийска заметили
Сексолог объяснил, почему молодым
В России на аукцион выставили едва не
Компания Apple исправила ошибку в
Агата Муцениеце показала ждущую отца на
Жена Тарасова Анастасия Костенко
Житель штата Джорджия запечатлел на
Певица Шакира до сих пор не связала
Человек может прожить в космосе
Подписчики раскритиковали снимки
Ведущий «Дом-2» Влад Кадони не стал
Эксперты определили ТОП-5 самых
Приложение iHerb заблокируют в AppStore
Ученые: Хождение “на цыпочках” сделало
Дональд Трамп хочет заключить с
Экс-участница «Дом-2» Анастасия
Ученые: Извержение вулкана на Марсе
Новая девушка Ильи Яббарова заявила,
Олег Меньшиков рассказал о своем
Диетологи рассказали о пользе хумуса
В День сурка эксперты назвали
Ксению Собчак шокировали крысы в самом
Бейонсе надела для фотосессии яркий
Александр Васильев посетил Вильнюс во
Смартфоны Umidigi S3 Pro поступят в
Просмотреть все новости