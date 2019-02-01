Модели Ford Focus, Kuga, Mondeo получили топовую специальную версию для РФ
Модели Ford Focus/Kuga/Mondeo наделили топовой специальной версией для России. Производителем была представлена особая сборка «UltraComfort».
Теперь акционные новинки получили опции, которые раньше имели только «топовые» вариации моделей. Новый Focus стоит 972 тыс. руб, Kuga – 1,625 млн. руб, Mondeo – 1 881 млн. руб. В случае приобретения новинок, экономия может составлять 80 тыс. руб. Спецверсию Ford Kuga наделили адаптивными биксеноновыми специальными осветителями с омывателями. Машина имеет систему hands-free, позволяющую открывать багажную дверь. Авто оснащено парковочным специальным помощником.
Версия Ford Mondeo оснащается подогревом сидений, передними креслами, имеющими 10 электрических регулировок, камерами обзора на корме, навигатором, LED-фарами. При сборке Ford Focus использовалась комплектация Trend Plus. Авто имеет мультимедийную систему SYNC 3, удобный восьмидюймовый тачскрин, камеру заднего вида, специальную двузонную климатическую установку, датчики света/дождя. Focus наделили системой задержки выключения автомобильных головных фар, обогреваемым лобовым стеклом, затемнённым зеркалом заднего вида.
Теперь акционные новинки получили опции, которые раньше имели только «топовые» вариации моделей. Новый Focus стоит 972 тыс. руб, Kuga – 1,625 млн. руб, Mondeo – 1 881 млн. руб. В случае приобретения новинок, экономия может составлять 80 тыс. руб. Спецверсию Ford Kuga наделили адаптивными биксеноновыми специальными осветителями с омывателями. Машина имеет систему hands-free, позволяющую открывать багажную дверь. Авто оснащено парковочным специальным помощником.
Версия Ford Mondeo оснащается подогревом сидений, передними креслами, имеющими 10 электрических регулировок, камерами обзора на корме, навигатором, LED-фарами. При сборке Ford Focus использовалась комплектация Trend Plus. Авто имеет мультимедийную систему SYNC 3, удобный восьмидюймовый тачскрин, камеру заднего вида, специальную двузонную климатическую установку, датчики света/дождя. Focus наделили системой задержки выключения автомобильных головных фар, обогреваемым лобовым стеклом, затемнённым зеркалом заднего вида.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:44