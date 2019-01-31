Юная дочь Глюкозы Лидия решила стать певицей





В интервью для “Вокруг-ТВ” Глюкоза призналась, что двое ее дочерей, рожденных в браке с Александром Чистяковым, растут творческими личностями. Старшая из них — Лидия, она увлекается музыкой, сама что-то играет и даже пишет. Девочка рассчитывает, что это то, чем она сможет заниматься в будущем. По мнению знаменитости, дочь не пошла по ее стопам, а просто имеет талант, часто представляя школу на различных конкурсах, занимая призовые места. Репертуар наследница Натальи Чистяковой-Ионовой тоже выбирает сама, притом достаточно сложный, к примеру, композиции британца Сэма Смита.Младшая дочь Глюкозы Вера больше внимания посвящает танцам. В целом наследницы певицы имеют массу увлечений, например, они посещают уроки каратэ, занимаются шахматами, ходят в различные кружки.