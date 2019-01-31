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Юная дочь Глюкозы Лидия решила стать певицей

Дочь отечественной исполнительницы Глюкозы, 11-летняя Лидия, решила стать певицей. Девочка готова пойти по стопам известной матери, имея хорошие вокальные данные.
Юная дочь Глюкозы Лидия решила стать певицей

В интервью для “Вокруг-ТВ” Глюкоза призналась, что двое ее дочерей, рожденных в браке с Александром Чистяковым, растут творческими личностями. Старшая из них — Лидия, она увлекается музыкой, сама что-то играет и даже пишет. Девочка рассчитывает, что это то, чем она сможет заниматься в будущем. По мнению знаменитости, дочь не пошла по ее стопам, а просто имеет талант, часто представляя школу на различных конкурсах, занимая призовые места. Репертуар наследница Натальи Чистяковой-Ионовой тоже выбирает сама, притом достаточно сложный, к примеру, композиции британца Сэма Смита.
Юная дочь Глюкозы Лидия решила стать певицей

Младшая дочь Глюкозы Вера больше внимания посвящает танцам. В целом наследницы певицы имеют массу увлечений, например, они посещают уроки каратэ, занимаются шахматами, ходят в различные кружки.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:43

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