Юная дочь Глюкозы Лидия решила стать певицей
Дочь отечественной исполнительницы Глюкозы, 11-летняя Лидия, решила стать певицей. Девочка готова пойти по стопам известной матери, имея хорошие вокальные данные.
В интервью для “Вокруг-ТВ” Глюкоза призналась, что двое ее дочерей, рожденных в браке с Александром Чистяковым, растут творческими личностями. Старшая из них — Лидия, она увлекается музыкой, сама что-то играет и даже пишет. Девочка рассчитывает, что это то, чем она сможет заниматься в будущем. По мнению знаменитости, дочь не пошла по ее стопам, а просто имеет талант, часто представляя школу на различных конкурсах, занимая призовые места. Репертуар наследница Натальи Чистяковой-Ионовой тоже выбирает сама, притом достаточно сложный, к примеру, композиции британца Сэма Смита.
Младшая дочь Глюкозы Вера больше внимания посвящает танцам. В целом наследницы певицы имеют массу увлечений, например, они посещают уроки каратэ, занимаются шахматами, ходят в различные кружки.
В интервью для “Вокруг-ТВ” Глюкоза призналась, что двое ее дочерей, рожденных в браке с Александром Чистяковым, растут творческими личностями. Старшая из них — Лидия, она увлекается музыкой, сама что-то играет и даже пишет. Девочка рассчитывает, что это то, чем она сможет заниматься в будущем. По мнению знаменитости, дочь не пошла по ее стопам, а просто имеет талант, часто представляя школу на различных конкурсах, занимая призовые места. Репертуар наследница Натальи Чистяковой-Ионовой тоже выбирает сама, притом достаточно сложный, к примеру, композиции британца Сэма Смита.
Младшая дочь Глюкозы Вера больше внимания посвящает танцам. В целом наследницы певицы имеют массу увлечений, например, они посещают уроки каратэ, занимаются шахматами, ходят в различные кружки.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:43