KIA готовит к дебюту новый внедорожник Mohave
Южнокорейский производитель автомобилей KIA готовит к дебютному показу внедорожник нового поколения Mohave. Ожидается, что компания представит серийную версию разработки уже в этом году.
Фотошпионам удалось заснять представителей первых тестовых KIA Mohave во время зимних дорожных испытаний. Эксперты предполагают, что в новом кроссовере сохранится прежняя рамная платформа, а внешний дизайн разработчики освежат. Возможно, модель Mohave позаимствует много внешних нюансов у флагманского Telluride, который презентовали в конце прошлого года. Разработчики оснастили внедорожник системами безопасности, как пассивными, так и активными. Автомобиль получит адаптивный круиз-контроль с функцией распознания дорожных знаков, системы, которые созданы для предотвращения столкновений, мониторинга «мертвых» зон и удержания в полосе, а также камеры кругового обзора.
Подкапотное пространство снабдят модернизированным бензиновым двигателем, работающим без принудительного нагнетания воздуха в камеру сгорания, который будет иметь объем 3,8 или 4,6 литра, а также 3,0-литровый турбодизель. В комплект к мотору будет идти 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод. На сегодняшний день нет информации касательно сроков поступления KIA Mohave на потребительский рынок России и мира.
Фотошпионам удалось заснять представителей первых тестовых KIA Mohave во время зимних дорожных испытаний. Эксперты предполагают, что в новом кроссовере сохранится прежняя рамная платформа, а внешний дизайн разработчики освежат. Возможно, модель Mohave позаимствует много внешних нюансов у флагманского Telluride, который презентовали в конце прошлого года. Разработчики оснастили внедорожник системами безопасности, как пассивными, так и активными. Автомобиль получит адаптивный круиз-контроль с функцией распознания дорожных знаков, системы, которые созданы для предотвращения столкновений, мониторинга «мертвых» зон и удержания в полосе, а также камеры кругового обзора.
Подкапотное пространство снабдят модернизированным бензиновым двигателем, работающим без принудительного нагнетания воздуха в камеру сгорания, который будет иметь объем 3,8 или 4,6 литра, а также 3,0-литровый турбодизель. В комплект к мотору будет идти 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод. На сегодняшний день нет информации касательно сроков поступления KIA Mohave на потребительский рынок России и мира.
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:55