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В небе над США очевидцы запечатлели квадратный НЛО

Известный уфолог Скотт Уоринг рассказал в своем блоге об очередном визите инопланетян на Землю. Исследователь заявил, что очевидцам из Конайерсе, расположенного в американском штате Джорджия, удалось запечатлеть квадратный НЛО черного цвета.
В небе над США очевидцы запечатлели квадратный НЛО

Скотт Уоринг опубликовал в Сети кадры, на которых видно необычный объект, зависший в небе. Уфолог пояснил, что в этот момент был сильный ветер, но НЛО не двигалось. Также исследователь обратил внимание пользователей Сети на то, что объект был не один. Если хорошо присмотреться, можно заметить, что недалеко от черного квадрата находится полупрозрачный НЛО. Специалист сообщил, что скоро у него будет больше доказательств того, что над Конайерсом завис объект внеземного происхождения.

Скотт Уоринг известен своим желанием доказать, что инопланетяне существуют и правительство об этом знает, но при этом предпочитает не афишировать данную информацию. На данный момент ученые никак не прокомментировали снимки, опубликованные уфологом.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:09

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