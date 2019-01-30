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В России подорожали автомобили Datsun mi-DO и on-DO

В России авто Datsun увеличились в цене от 9 до 16 тыс. руб. Российскими дилерами в январе увеличены расценки на современные хэтчбеки версии mi-DO, а также on-DO в кузове седан.

В России подорожали автомобили Datsun mi-DO и on-DO


Данные модификации 2018/2019 модельных годов подорожали в диапазоне 9 – 16 тыс. руб. Это зависит от предлагаемой комплектации. Базовая Trust I с «МКПП» на mi-DO оценили в 545 тыс. руб. Модельный год выпуска в данном случае не играет роли. Аналогичная вариация с «АКПП» расценивается в 595 тысяч руб. Максимальная вариация Dream II является доступной за 684 тысяч руб. Вариация on-DO в кузове седан 2018 модельного года подорожала примерно на 8 -10 тысяч руб. А модификация 2019 г. выпуска увеличилась в цене на 14 – 16 тысяч руб. Базовая модификация Access 2018 г. с «МКПП» стоит примерно 474 тысяч руб. Версия 2019 г. расценивается теперь в 480 тысяч руб.

Модель Trust I с «АКПП» 2018 г. выпуска стоит 556 тысяч руб. Версия 2019 г. стоит 562 тысяч руб. Dream II (2018) в максимальном оснащении стоит 651 тысяч руб. Dream II (2019) расценивается в 657 тысяч руб.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:12

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