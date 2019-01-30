Жители Мексики сняли на камеру НЛО, похожее на звездолет





К сожалению, съемка велась с очень большого расстояния, из-за чего сложно сказать, что это за объект. Однако многие скептики утверждают, что наличие на нем ярко мигающих навигационных маячков, говорит о наземном происхождении «звездолета». Также сомневающиеся зрители назвали аномалию дирижаблем или вертолетом. Поэтому мало кто спешит говорить о вторжении неземных цивилизаций.Тем не менее, «звездолет» весьма необычно выглядит и дает почву для раздумий даже самым объективным очевидцам. А после опроса местных жителей, журналисты рассказали, что многие считают этот загадочный корабль НЛО.