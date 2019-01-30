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Жители Мексики сняли на камеру НЛО, похожее на звездолет

Жители города Тихуана (штат Нижняя Калифорния, Мексика) стали очевидцами загадочной аномалии: в небе завис объект, напоминающий звездолет. Это случилось в субботу, 26 января, в светлое время суток. Короткий видеоролик с запечатленным НЛО опубликовали на YouTube.
Жители Мексики сняли на камеру НЛО, похожее на звездолет

К сожалению, съемка велась с очень большого расстояния, из-за чего сложно сказать, что это за объект. Однако многие скептики утверждают, что наличие на нем ярко мигающих навигационных маячков, говорит о наземном происхождении «звездолета». Также сомневающиеся зрители назвали аномалию дирижаблем или вертолетом. Поэтому мало кто спешит говорить о вторжении неземных цивилизаций.

Тем не менее, «звездолет» весьма необычно выглядит и дает почву для раздумий даже самым объективным очевидцам. А после опроса местных жителей, журналисты рассказали, что многие считают этот загадочный корабль НЛО.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:02

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