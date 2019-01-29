Британка обнаружило в своём носу кольцо, потерянное двенадцать лет назад





Двадцатилетний косметолог Эбигейл Томпсон отмечает, что как-то она расчихалась и обнаружила, что на платок, которым она прикрывалась, вывалилось колечко, которое было утеряно в 2007 году. Всё это время ювелирное изделие находилось в носу у девушки, а она этого не замечала. Эту вещь подарила Эбигейл на очередной день рождения её мама. Тогда девочке исполнилось только 8 лет. Через несколько месяцев подарок пропал. А подозревать в краже колечка начали подруг Эбигейл.Британка отмечает, что если бы не этот случай, она бы, наверное, никогда бы не догадалось, куда пропало её кольцо. Мама девушки считает, что это случилось тогда, когда восьмилетняя девочка ковырялась в своём носу.