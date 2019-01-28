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Рамзан Кадыров пригласил Федора Емельяненко на сборы в клуб «Ахмат»

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров не остался равнодушным к поражению известного российского борца Федора Емельяненко, Кадыров решил пригласить спортсмена на специальные сборы в бойцовский клуб «Ахмат».

Рамзан Кадыров пригласил Федора Емельяненко на сборы в клуб «Ахмат»


Российский боец не смог одержать победу в тяжелом весе во время финала Bellator. Кадыров после этого пригласил бойца на очередные сборы в популярный спортивный клуб. По словам чеченского лидера, все конфликты исчерпаны. В настоящее время двери бойцовского клуба являются открытыми перед известным российским спортсменом.

По словам Кадырова, он очень огорчён проигрышем Федора. Российский боец проиграл бойцу Райану Бейдеру из Соединённых Штатов. Данный бой состоялся 27 января в Лос-Анджелесе.



 
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Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:53

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