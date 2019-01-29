Семья Дэвида Бекхэма заплатила 17 млн долларов ради рыцарского титула
Семья Дэвида Бекхэма внесла в казну Великобритании порядка 17 млн долларов в виде налогов. Это повышает шансы на то, что известный футболист будет в итоге удостоен рыцарского титула.
Издание The Sunday Times обнародовало рейтинг, включающий ТОП-50 главных налогоплательщиков в Британии. За прошлый год взнос супругов Бекхэмов в казну Ее Величества почти достиг 17 млн долларов. По мнению таблоидов, такая щедрость может иметь связь с желанием бывшего футболиста получить рыцарский титул, который уже в наличии у его жены Виктории Бекхэм.
В 2017 году спортсмен имел неприятности, когда вскрылись его махинации с уплатой в казну налогов. Для сохранения средств Дэвид Бекхэм использовал схему минимизации взносов, и именно она привлекла внимание инспекторов. В 2018 футболист решил исправиться, поэтому прилежно платил налоги, что впоследствии может приниматься в учет в случае решения о присвоении спортсмену рыцарского титула.
Издание The Sunday Times обнародовало рейтинг, включающий ТОП-50 главных налогоплательщиков в Британии. За прошлый год взнос супругов Бекхэмов в казну Ее Величества почти достиг 17 млн долларов. По мнению таблоидов, такая щедрость может иметь связь с желанием бывшего футболиста получить рыцарский титул, который уже в наличии у его жены Виктории Бекхэм.
В 2017 году спортсмен имел неприятности, когда вскрылись его махинации с уплатой в казну налогов. Для сохранения средств Дэвид Бекхэм использовал схему минимизации взносов, и именно она привлекла внимание инспекторов. В 2018 футболист решил исправиться, поэтому прилежно платил налоги, что впоследствии может приниматься в учет в случае решения о присвоении спортсмену рыцарского титула.
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:30