Семья Дэвида Бекхэма заплатила 17 млн долларов ради рыцарского титула





Издание The Sunday Times обнародовало рейтинг, включающий ТОП-50 главных налогоплательщиков в Британии. За прошлый год взнос супругов Бекхэмов в казну Ее Величества почти достиг 17 млн долларов. По мнению таблоидов, такая щедрость может иметь связь с желанием бывшего футболиста получить рыцарский титул, который уже в наличии у его жены Виктории Бекхэм.В 2017 году спортсмен имел неприятности, когда вскрылись его махинации с уплатой в казну налогов. Для сохранения средств Дэвид Бекхэм использовал схему минимизации взносов, и именно она привлекла внимание инспекторов. В 2018 футболист решил исправиться, поэтому прилежно платил налоги, что впоследствии может приниматься в учет в случае решения о присвоении спортсмену рыцарского титула.