Поцелуй расскажет, как партнеры относятся друг к другу





Если во время поцелуя партнер уделяет больше внимания одной губе, то это говорит о гармонии в отношениях. Поцелуй в щеку может сказать о дружеской привязанности. Но если это происходит на первых свиданиях, то возможно, возлюбленный еще стесняется открывать свои чувства. Поцелуй без языка - повод насторожиться и задуматься, партнер может быть чем-то недоволен или обижен. Таким образом, он хочет сказать об этом. А вот слияние губ, где язык принимает участие, показывает, что партнеры хотят узнать друг друга лучше. Данная привязанность хороша тем, что все понятно и без слов. Когда лица мужчины и женщины оказываются на разных уровнях во время поцелуя, то это знак того, что оба любят вносить все необычное и удивительное в свои отношения. Они часто преподносят друг другу приятные сюрпризы. А идей у них для этого "вагон и маленькая тележка".Ученые также определили, что люди, любящие покусывать губы партнера, могут отличаться вздорным характером. Но не нужно по этому поводу переживать. Скорее всего, возлюбленный таким образом хочет выразить свои чувства. Главное, чтобы это не приносило никому дискомфорт. А вот нежный поцелуй говорит о 100% любви. В данном случае партнер стремится по максимуму доставить удовольствие своему избраннику. Когда человек чувствует, что его целуют во сне, это значит, что к спящему испытывают огромную любовь и готовы защитить его от всех жизненных невзгод. В такой паре царит полное доверие.