Ксения Шойгу открыла в Германии забег Winterhell
На расположенной в Германии гоночной трассе Нюрбургринг прошел масштабный забег Winterhell, предполагающий дистанцию с препятствиями. Участниками события оказались как спортсмены с профессиональным опытом, так и просто поклонники экстремальных гонок.
Открывала Winterhell Ксения Шойгу, являющаяся руководителем проекта “Лига героев”. Она лично прошла предложенную дистанцию протяженностью в 12 км. Активист отметила, что ежегодно организаторы создают новые препятствия, меняются сами трассы и формат проведения забега. В этом году участниками Winterhell оказались не менее 2,5 тысячи граждан, представляющих как Россию, так и ряд стран Европы. Протяженность трассы и число препятствий зависит от выбранного уровня сложности.
Спортсменка из РФ Анастасия Михина сумела одержать первенство в формате Elite, в качестве награды ей вручили путевку на Чемпионат мира OCR 2019, пройдет который в Лондоне. Аналогичное мероприятие среди европейских спортсменов состоится в Польше. Зимний забег Winterhell представители России впервые привезли в ЕС в 2018 году.
Открывала Winterhell Ксения Шойгу, являющаяся руководителем проекта “Лига героев”. Она лично прошла предложенную дистанцию протяженностью в 12 км. Активист отметила, что ежегодно организаторы создают новые препятствия, меняются сами трассы и формат проведения забега. В этом году участниками Winterhell оказались не менее 2,5 тысячи граждан, представляющих как Россию, так и ряд стран Европы. Протяженность трассы и число препятствий зависит от выбранного уровня сложности.
Спортсменка из РФ Анастасия Михина сумела одержать первенство в формате Elite, в качестве награды ей вручили путевку на Чемпионат мира OCR 2019, пройдет который в Лондоне. Аналогичное мероприятие среди европейских спортсменов состоится в Польше. Зимний забег Winterhell представители России впервые привезли в ЕС в 2018 году.
Спорт
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:46