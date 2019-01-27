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Игроки “Спартака” поздравили Дениса Глушакова с 32-летием

Игроки ФК “Спартак” поздравили своего коллегу Дениса Глушакова с днем рождения. Сегодня, 27 января, полузащитник вышеупомянутого московского клуба отмечает свое 32-летие.
Игроки “Спартака” поздравили Дениса Глушакова с 32-летием

Капитан “красно-белых” отмечает очередную дату, достигнув солидного по футбольным меркам возраста. В сообщении “Спартака” в адрес спортсмена звучат поздравления от всех членов клуба. Своему коллеге по цеху игроки пожелали здоровья, благополучия на жизненном пути, а также ярких побед непосредственно в составе московской команды.

В составе “Спартака” Денис Глушаков выступает с 2013 года, до этого он являлся представителем другого столичного ФК — “Локомотив”. В качестве капитана именинник сумел завоевать звание чемпиона РФ в рамках сезона 2016/17. Для команды указанный трофей оказался первым в период с 2003 года, а в 2017 красно-белым удалось обойти “Локомотив”, заполучив Суперкубок РФ. В нынешнем сезоне Глушаков в рамках отечественной Премьер-Лиги сыграл более 10 матчей, сумев реализовать только один гол.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:07

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