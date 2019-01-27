Российским детям расскажут об их спортивных талантах
К олимпийским победам надо готовиться сильно заранее, решили в Министерстве спорта РФ. По его инициативе и при поддержке Газпромбанка 1 февраля этого года в семи российских регионах начнется реализация инновационного проекта по поиску и подготовке юных спортивных талантов «Стань чемпионом».
Для начала работы, сообщили «Аргументы и факты», уже почти все готово: сеть стационарных центров тестирования, организованных на базе и при поддержке региональных спортивных министерств, и квалифицированный персонал – по 4 специалиста от каждого выбранного региона уже прошли переподготовку и выехали «на места». В этих центрах, функционирующих с 9 до 18 часов, без выходных и праздничных дней, специалисты будут обследовать детей 6-12 лет, чтобы определить, в каком виде спорта они смогут добиться наибольших успехов. Тестирование проводится по специальной методике, разработанной в АНО «Стань чемпионом», и с использованием специального аппаратного и технического обеспечения.
Глава АНО «Стань чемпионом» Александр Назаров уверен, что испытательный срок проект пройдет благополучно, и в намеченный срок – 31 мая 2021 года – данный опыт, как доказанно успешный, будет распространен на другие российские регионы.
Для начала работы, сообщили «Аргументы и факты», уже почти все готово: сеть стационарных центров тестирования, организованных на базе и при поддержке региональных спортивных министерств, и квалифицированный персонал – по 4 специалиста от каждого выбранного региона уже прошли переподготовку и выехали «на места». В этих центрах, функционирующих с 9 до 18 часов, без выходных и праздничных дней, специалисты будут обследовать детей 6-12 лет, чтобы определить, в каком виде спорта они смогут добиться наибольших успехов. Тестирование проводится по специальной методике, разработанной в АНО «Стань чемпионом», и с использованием специального аппаратного и технического обеспечения.
Глава АНО «Стань чемпионом» Александр Назаров уверен, что испытательный срок проект пройдет благополучно, и в намеченный срок – 31 мая 2021 года – данный опыт, как доказанно успешный, будет распространен на другие российские регионы.
Спорт
Добавил: admin Сегодня, 10:31