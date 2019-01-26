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Хоккеист Евгений Малкин показал редкое фото с женой и сыном на отдыхе в Майами

Отечественный хоккеист Евгений Малкин поделился с поклонниками редким снимком, где он позирует в компании жены и сына, а сделан кадр во время отдыха семьи в Майами. Соответствующий пост появился на странице спортсмена в Instagram.
Хоккеист Евгений Малкин показал редкое фото с женой и сыном на отдыхе в Майами

Евгений Малкин не часто делится фото из личной жизни, а лицо двухлетнего сына Никиты спортсмен скрывает до сих пор. Накануне вместе с женой Анной Кастеровой и наследником хоккеист отправился отдыхать в Майами, где семья искупалась в бассейне. На новом фото Малкин позирует с супругой и сыном, но последний повернут спиной к камере и рассмотреть можно только его затылок. “Мемо с нами”, — коротко подписал публикацию спортсмен.
Хоккеист Евгений Малкин показал редкое фото с женой и сыном на отдыхе в Майами

В комментариях поклонники отметили, что кадр получился очень нежным и приятным, а Малкин и его жена Кастерова смотрятся гармонично. Не исключено, что сын спортсмена пойдет по стопам родителя, ведь хоккеист берет наследника на тренировки, и даже дома упражняется с ним с клюшкой в руках.



 
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Спорт
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:07

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