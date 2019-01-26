Хоккеист Евгений Малкин показал редкое фото с женой и сыном на отдыхе в Майами





Евгений Малкин не часто делится фото из личной жизни, а лицо двухлетнего сына Никиты спортсмен скрывает до сих пор. Накануне вместе с женой Анной Кастеровой и наследником хоккеист отправился отдыхать в Майами, где семья искупалась в бассейне. На новом фото Малкин позирует с супругой и сыном, но последний повернут спиной к камере и рассмотреть можно только его затылок. “Мемо с нами”, — коротко подписал публикацию спортсмен.В комментариях поклонники отметили, что кадр получился очень нежным и приятным, а Малкин и его жена Кастерова смотрятся гармонично. Не исключено, что сын спортсмена пойдет по стопам родителя, ведь хоккеист берет наследника на тренировки, и даже дома упражняется с ним с клюшкой в руках.