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Север Италии столкнулся с массовым нашествием бешеных крыс

На севере Италии зафиксированы случаи массового нашествия бешеных крыс. Странная и пугающая для местных жителей ситуация имела место в небольшом городе Гаттолино.
Север Италии столкнулся с массовым нашествием бешеных крыс

В провинции Чезена очевидцы заметили на трассе и в окрестностях сотни крыс, которые хаотично бегали по проезжей части и поблизости. Местные сочли животных бешеными, поскольку их поведение оказалось странным и неконтролируемым. Грызунов не смутило наличие авто или свет фар, они просто заполонили улицу. Кроме того, некоторые крысы атаковали своих сородичей, прибегая к каннибализму.

Граждан ситуация напугала, поэтому местная администрация поспешила создать оперативную группу, которая займется борьбой с бешеными грызунами. К работе привлечены также санитарные врачи и даже военнослужащие. Будет проведена проверка возможности распространения животными каких-либо заболеваний. Некоторые местные жители допускают, что такое поведение может указывать на приближающуюся катастрофу.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:38

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