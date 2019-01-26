Север Италии столкнулся с массовым нашествием бешеных крыс





В провинции Чезена очевидцы заметили на трассе и в окрестностях сотни крыс, которые хаотично бегали по проезжей части и поблизости. Местные сочли животных бешеными, поскольку их поведение оказалось странным и неконтролируемым. Грызунов не смутило наличие авто или свет фар, они просто заполонили улицу. Кроме того, некоторые крысы атаковали своих сородичей, прибегая к каннибализму.Граждан ситуация напугала, поэтому местная администрация поспешила создать оперативную группу, которая займется борьбой с бешеными грызунами. К работе привлечены также санитарные врачи и даже военнослужащие. Будет проведена проверка возможности распространения животными каких-либо заболеваний. Некоторые местные жители допускают, что такое поведение может указывать на приближающуюся катастрофу.