В Москве при столкновении иномарки и автобуса погиб человек





По последним данным, водитель иномарки потерял контроль над управление транспортным средством зарубежного производства и допустил столкновение с автобусом. В результате он сам скончался от полученных травм на месте. Его пассажирку госпитализировали. У девушки диагностированы множественные переломы ног. Подробности не сообщаются.