В Москве при столкновении иномарки и автобуса погиб человек
В Москве на юго-западе в произошедшем ДТП погиб человек. Пострадавших госпитализировали.
По последним данным, водитель иномарки потерял контроль над управление транспортным средством зарубежного производства и допустил столкновение с автобусом. В результате он сам скончался от полученных травм на месте. Его пассажирку госпитализировали. У девушки диагностированы множественные переломы ног. Подробности не сообщаются.
По последним данным, водитель иномарки потерял контроль над управление транспортным средством зарубежного производства и допустил столкновение с автобусом. В результате он сам скончался от полученных травм на месте. Его пассажирку госпитализировали. У девушки диагностированы множественные переломы ног. Подробности не сообщаются.
Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 09:52