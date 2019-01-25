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В Москве при столкновении иномарки и автобуса погиб человек

В Москве на юго-западе в произошедшем ДТП погиб человек. Пострадавших госпитализировали.
В Москве при столкновении иномарки и автобуса погиб человек

По последним данным, водитель иномарки потерял контроль над управление транспортным средством зарубежного производства и допустил столкновение с автобусом. В результате он сам скончался от полученных травм на месте. Его пассажирку госпитализировали. У девушки диагностированы множественные переломы ног. Подробности не сообщаются.



 
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Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 09:52

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