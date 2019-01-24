В 2018 году продажи новых машин упали только в двух регионах России





Сообщается, что во всех регионах РФ, кроме двух, зафиксирован рост продаж. Исключениями стали Чеченская Республика и Ингушетия, где наблюдается отрицательная динамика, отметили эксперты. К примеру, в Чечне падение реализаций новых транспортных средств почти достигло отметки в 8%, а в Ингушетии – 7,5%. Наибольший прирост продаж зафиксирован в Магаданской области – в прошлом году в этом регионе было реализовано почти на 49% больше машин, чем в 2017 году.