В 2018 году продажи новых машин упали только в двух регионах России
Отечественные аналитики из «Автостата» по результатам мониторинга рынка выяснили: за 2018 год лишь два региона России отличились падением продаж новых транспортных средств. Среди однозначно положительных новостей – рост российского рынка примерно на 13% до 1,63 миллиона реализованных машин.
Сообщается, что во всех регионах РФ, кроме двух, зафиксирован рост продаж. Исключениями стали Чеченская Республика и Ингушетия, где наблюдается отрицательная динамика, отметили эксперты. К примеру, в Чечне падение реализаций новых транспортных средств почти достигло отметки в 8%, а в Ингушетии – 7,5%. Наибольший прирост продаж зафиксирован в Магаданской области – в прошлом году в этом регионе было реализовано почти на 49% больше машин, чем в 2017 году.
Сообщается, что во всех регионах РФ, кроме двух, зафиксирован рост продаж. Исключениями стали Чеченская Республика и Ингушетия, где наблюдается отрицательная динамика, отметили эксперты. К примеру, в Чечне падение реализаций новых транспортных средств почти достигло отметки в 8%, а в Ингушетии – 7,5%. Наибольший прирост продаж зафиксирован в Магаданской области – в прошлом году в этом регионе было реализовано почти на 49% больше машин, чем в 2017 году.
Экономика
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:07