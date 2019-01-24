АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заболевания десен играют ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера
EUR 75.39 USD 66.33
Курс валют на 24.01.2019

Букмекеры назвали фаворитов популярной кинопремии «Оскар-2019»

Букмекеры анонсировали фаворитов популярной кинопремии «Оскар-2019». Торжественную церемонию вручения награды известной Американской киноакадемии проведут на территории Лос-Анджелеса 24 февраля.

Букмекеры назвали фаворитов популярной кинопремии «Оскар-2019»


Представители крупнейшей австралийской букмекерской компании bwin назвали фаворитов популярной премии в киноиндустрии - «Оскар-2019». По словам специалистов, самые большие шансы на победу по версии «Лучший фильм» имеется у киноленты Альфонсо Куарона под названием «Рома». «Оскар» в номинации лучшая мужская роль может достаться Кристиану Бейлу. Он снялся в ленте «Власть». Ещё одним претендентом в данном случае является Рами Малек, сыгравший в ленте «Богемская рапсодия». Букмекеры орудуют специальными ставками. К примеру, эксперты предлагают сделать ставку, что какой либо из лучших актеров, либо актрис в ходе получения награды уронят вручаемую статуэтку.

Стоит напомнить, что ленты отечественных режиссеров на премию «Оскар» не были номинированы в этом году.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали ТОП-7 редких небесных
Звезда «Дома-2» Маргарита Овсянникова
Светлана Лобода поблагодарила Аллу
Рассекречен бюджетный смартфон Redmi Go
Пережившая Холокост 97-летняя женщина
Роскосмос показал на видео экипажные
Букмекеры назвали фаворитов популярной
Спасая племянника от рака, звезда
Сергей Собянин рассказал о том, как
iPhone SE снова вернулся в продажу и
Испанские монахини стали звездами Сети
Виктория Макарская рассказала, как ее
Актриса Татьяна Лютаева на отдыхе
Александра Черно и Иосиф Оганесян
Жителей Астаны впечатлили три солнца,
Патриарх Кирилл сравнил сделавших аборт
Лукашенко заявил о ненужности русских и
В ответ на критику хейтеров Кристина
Ученые снизили зависимость от кокаина с
Олег Газманов заявил, что после покупки
Елена Яковлева показала свой образ
Ученые разглядели скрытый за углом
Илья Яббаров заявил, что готовит Рите
Анатолий Чубайс предложил заменить в
Ученые: Чрезмерное увлечение Instagram
Светлана Ходченкова показала снимок в
Bitcoin восстановится только через 11
Звезда «Дома-2» Виктория Берникова
Анна Седокова намерена в этом году
Виктория Лопырева призналась, что вела
Просмотреть все новости