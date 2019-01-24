Букмекеры назвали фаворитов популярной кинопремии «Оскар-2019»





Представители крупнейшей австралийской букмекерской компании bwin назвали фаворитов популярной премии в киноиндустрии - «Оскар-2019». По словам специалистов, самые большие шансы на победу по версии «Лучший фильм» имеется у киноленты Альфонсо Куарона под названием «Рома». «Оскар» в номинации лучшая мужская роль может достаться Кристиану Бейлу. Он снялся в ленте «Власть». Ещё одним претендентом в данном случае является Рами Малек, сыгравший в ленте «Богемская рапсодия». Букмекеры орудуют специальными ставками. К примеру, эксперты предлагают сделать ставку, что какой либо из лучших актеров, либо актрис в ходе получения награды уронят вручаемую статуэтку.Стоит напомнить, что ленты отечественных режиссеров на премию «Оскар» не были номинированы в этом году.