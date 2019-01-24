Алена Савкина призналась, что набрала за время беременности 13 килограмм

«Спасаюсь только клюквенным морсом и разгрузочными днями, а конкретно яблочными или кефирными. И это не значит, что это диета - это рекомендуют сами врачи для того, что бы избавиться от отеков. Мне лично очень помогает», - рассказала Савкина.



