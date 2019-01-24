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Алена Савкина призналась, что набрала за время беременности 13 килограмм

Младшая сестра Ольги Рапунцель Алена Савкина рассказала подписчикам, сколько она прибавила в весе за время беременности, а также о том, как избавляется от отеков.

В конце января 2019 года Алена впервые станет мамой. По словам Рапунцель-младшей, до родов ей остаются считанные дни, поэтому сейчас она старается по максимуму отдыхать и наслаждаться последними деньками своей беременности.

Алена Савкина призналась, что набрала за время беременности 13 килограмм

Недавно Алена рассказала подписчикам, что у нее очень часто начала болеть голова, поэтому она почти все время спит или дышит свежим воздухом, гуляя на улице, ведь только это помогает ей унять головную боль, так как принимать лекарства ей противопоказано из-за интересного положения.

Примерно час назад будущая мамочка опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором в очередной раз поспешила пожаловаться на проблемы, которые в последнее время ее то и дело одолевают. По словам Алены, с 33 недели беременности ее мучают отеки, поэтому она старается, по рекомендации врачей, устраивать себе разгрузочные дни.

Алена Савкина призналась, что набрала за время беременности 13 килограмм

«Спасаюсь только клюквенным морсом и разгрузочными днями, а конкретно яблочными или кефирными. И это не значит, что это диета - это рекомендуют сами врачи для того, что бы избавиться от отеков. Мне лично очень помогает», - рассказала Савкина.

Также Рапунцель-младшая рассказала фанатам, что за время беременности набрала 13 килограмм, которые ее совсем не расстраивают, ведь она понимает, что за все 9 месяцев ни в чем себе не отказывала и кушала «абсолютно все».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:25

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