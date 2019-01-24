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Представлена камера Olympus OM-D E-M1X

Японская компания Olympus представила камеру модели OM-D E-M1X. Новинка работает на базе системы крепления объектива Micro Four Thirds.
Представлена камера Olympus OM-D E-M1X

Производитель электронной техники Olympus провел презентацию фотокамеры, которая имеет возможность смены объектива и встроенную батарейную ручку. Наличие последней обеспечивает без дополнительной зарядки работу гаджета до девяти сотен снимков, а также благодаря ей вертикальный охват становится более удобным. Устройство легкое и компактное. Разработчики уверяют, что OM-D E-M1X делает снимки высокого качества. Среди преимуществ новинки - стабилизатор изображения. Он компенсирует примерно семь с половиной ступени выдержки. К техническим характеристикам относится наличие системы автофокусировки, которая имеет датчик с 121 фазой, встроенное разрешение 20 мегапикселей. Камера имеет два процессора TruePic VIII, что позволяет совершать серийную съемку со скоростью до 60 к/с без фокусировки или с фокусировкой до 18 к/с. Также в девайсе есть система охлаждения, а ресурс затвора составляет 400 тысяч срабатываний. Во время съемки видео камера поддерживает разрешение 4К DCI и 4К UHD.

Разработчики оснастили новинку электронным видоискателем, трехдюймовым поворотным сенсорным дисплеем, двумя слотами SD, приемником GPS, датчиками давления, температуры и движения, видеовыходом micro-HDMI и портом USB 3.1 Gen1.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:22

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