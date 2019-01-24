Поступления от продажи недвижимости ГК «Кортрос» в 2018 году увеличились на 13%
По итогам прошедшего года известный отечественный застройщик «Кортрос» констатировал увеличение объема поступлений от реализации недвижимости на 13% (сравнение с показателями 2017 г.) до отметки в 22,24 миллиарда рублей. По словам главного финансового директора компании В.Яблонских, если говорить в целом, то поступления от операционной деятельности девелопера показали рост на 12% (если сравнивать с тем же 2017 г.) до показателя в 22,77 миллиарда рублей. Такую информацию передает ТАСС.
«Кортрос» входит в число крупнейших российских девелоперов. На первое января наступившего года объем ее текущего строительства составлял 477600 «квадратов». ГК работает над крупными строительными проектами в российской столице, Петербурге, а также на территории Перми и Екатеринбурга. В минувшем году ею было реализовано 11 проектов ЖК в четырёх российских регионах. В общей сложности за рассматриваемый период девелопер ввел более 251000 «квадратов» жилья, что на 56% больше показателей давности 2017 г.
По словам собеседника ТАСС, в прошедшем году «Кортрос» добилась увеличения объема продаж недвижимости на московской территории на 9% (до 9,8 миллиарда рублей). Это произошло при попутном увеличении средней стоимости проданного «квадрата» на 16% (до 212000 рублей). Как уточнил управленец, больше всего продаж произошло в таких проектах, как Headliner, «Дом Серебряный бор» и Ilove (в этом жилом комплексе продажи стартовали в третьем квартале 2018 г.).
«Кортрос» входит в число крупнейших российских девелоперов. На первое января наступившего года объем ее текущего строительства составлял 477600 «квадратов». ГК работает над крупными строительными проектами в российской столице, Петербурге, а также на территории Перми и Екатеринбурга. В минувшем году ею было реализовано 11 проектов ЖК в четырёх российских регионах. В общей сложности за рассматриваемый период девелопер ввел более 251000 «квадратов» жилья, что на 56% больше показателей давности 2017 г.
По словам собеседника ТАСС, в прошедшем году «Кортрос» добилась увеличения объема продаж недвижимости на московской территории на 9% (до 9,8 миллиарда рублей). Это произошло при попутном увеличении средней стоимости проданного «квадрата» на 16% (до 212000 рублей). Как уточнил управленец, больше всего продаж произошло в таких проектах, как Headliner, «Дом Серебряный бор» и Ilove (в этом жилом комплексе продажи стартовали в третьем квартале 2018 г.).
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:21