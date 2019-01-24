Поступления от продажи недвижимости ГК «Кортрос» в 2018 году увеличились на 13%





«Кортрос» входит в число крупнейших российских девелоперов. На первое января наступившего года объем ее текущего строительства составлял 477600 «квадратов». ГК работает над крупными строительными проектами в российской столице, Петербурге, а также на территории Перми и Екатеринбурга. В минувшем году ею было реализовано 11 проектов ЖК в четырёх российских регионах. В общей сложности за рассматриваемый период девелопер ввел более 251000 «квадратов» жилья, что на 56% больше показателей давности 2017 г.По словам собеседника ТАСС, в прошедшем году «Кортрос» добилась увеличения объема продаж недвижимости на московской территории на 9% (до 9,8 миллиарда рублей). Это произошло при попутном увеличении средней стоимости проданного «квадрата» на 16% (до 212000 рублей). Как уточнил управленец, больше всего продаж произошло в таких проектах, как Headliner, «Дом Серебряный бор» и Ilove (в этом жилом комплексе продажи стартовали в третьем квартале 2018 г.).