АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заболевания десен играют ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера
EUR 75.39 USD 66.33
Курс валют на 24.01.2019

Google: На российских картах Крым отображается как территория России

Корпорация Google предоставила Госдуме РФ официальный ответ, что на интернет-картах IT-компании Крым отображен как территория России. Сотрудники ведомства провели оперативное расследование, чтобы уточнить эту информацию.

Google: На российских картах Крым отображается как территория России

Ранее Вячеслав Володин, который является председателем Госдумы, дал поручение представителям профильного комитета палаты пригласить сотрудника корпорации Google на Охотный Ряд. Эта мера была вызвана тем, что одному из депутатов показалось, что на интернет-картах американской компании неправильно указана принадлежность полуострова Крыма.

По словам Леонида Левина, который возглавляет один из думских комитетов, эта информация не подтвердилась. То есть, Крым обозначен на картах Google как субъект России. Помимо этого, с Госдумой связался представитель американской корпорации, который отметил, что полуостров действительно отмечен как российская территория, если заходить на сервис Google-карты из РФ. Но за рубежом Крым указан как спорный субъект.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Регина Тодоренко в объемной одежде и
Анфиса Чехова рассказала о своих
Разработчик рассказал подробности о
Автолюбитель сделал Lexus IS300 мощнее
Брэдли Купер и Ирина Шейк в 2018 году
Google: На российских картах Крым
Эдита Пьеха опубликовала послевоенное
Пока Саша Гозиас отдыхает на Бали,
Дмитрий Маликов отмечает первый день
Длительные космические полеты могут
Microsoft официально представила новый
Ученые выяснили, что пожилые люди в
Астрофизик: Уничтожить Землю можно за
Юрий Лоза высказался о стихах Сергея
Павел Прилучный высмеял новости об
Эксперт рассказал о самых эффективных
Глава КТРВ рассказал о пользе боевого
Обновленный седан Mazda3 получил ценник
"Дом-2": Виталий Воронко чуть не избил
МИД России: Двоевластие в Венесуэле
Сергей Лазарев устроил уличные танцы с
Несчастный случай помирил Илью Резника
Заболевания десен играют ключевую роль
"Дом-2": Где будут жить участники
Алеся Кафельникова попросила критиков
В новом клипе Ольги Бузовой Дана
На Неделе высокой моды в Париже Наоми
Любовница Гуфа из "Дома-2" Яна Шевцова
Ученые: Появление мигрени увеличивает
Виталий Милонов поддержал мужа Ксении
Просмотреть все новости