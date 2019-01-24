Google: На российских картах Крым отображается как территория России





Ранее Вячеслав Володин, который является председателем Госдумы, дал поручение представителям профильного комитета палаты пригласить сотрудника корпорации Google на Охотный Ряд. Эта мера была вызвана тем, что одному из депутатов показалось, что на интернет-картах американской компании неправильно указана принадлежность полуострова Крыма.По словам Леонида Левина, который возглавляет один из думских комитетов, эта информация не подтвердилась. То есть, Крым обозначен на картах Google как субъект России. Помимо этого, с Госдумой связался представитель американской корпорации, который отметил, что полуостров действительно отмечен как российская территория, если заходить на сервис Google-карты из РФ. Но за рубежом Крым указан как спорный субъект.