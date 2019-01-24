Эдита Пьеха опубликовала послевоенное фото с братом Юзефом





Эдита Станиславовна родилась во французском городе Нуайель-су-Лансво в польской семье. В 1946 году она вместе с родителями и братом переехала в Польшу. В юном возрасте легендарная исполнительница песен даже не думала о карьере певицы. На тот момент Эдита Пьеха учила польский язык, так как очень плохо им владела. По словам артистки, в юности она мечтала стать учительницей, а также занималась активно спортом.Эдита Пьеха является многократным номинантом и лауреатом таких престижных премий, как «Овация», «Нефритовая пластинка», «Легенда музыки», «Бриллиантовый граммофон», «Бог Эфира», а также получала множество других наград.