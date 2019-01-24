АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заболевания десен играют ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера
EUR 75.39 USD 66.33
Курс валют на 24.01.2019

Эдита Пьеха опубликовала послевоенное фото с братом Юзефом

Эдита Пьеха в соцсети Instagram обнародовала раритетную архивную публикацию, которая была сделана в послевоенные годы на территории Польши. На снимке будущей звезде было не более 10 лет.

Эдита Пьеха опубликовала послевоенное фото с братом Юзефом


Эдита Станиславовна родилась во французском городе Нуайель-су-Лансво в польской семье. В 1946 году она вместе с родителями и братом переехала в Польшу. В юном возрасте легендарная исполнительница песен даже не думала о карьере певицы. На тот момент Эдита Пьеха учила польский язык, так как очень плохо им владела. По словам артистки, в юности она мечтала стать учительницей, а также занималась активно спортом.

Эдита Пьеха опубликовала послевоенное фото с братом Юзефом


Эдита Пьеха является многократным номинантом и лауреатом таких престижных премий, как «Овация», «Нефритовая пластинка», «Легенда музыки», «Бриллиантовый граммофон», «Бог Эфира», а также получала множество других наград.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Регина Тодоренко в объемной одежде и
Анфиса Чехова рассказала о своих
Разработчик рассказал подробности о
Автолюбитель сделал Lexus IS300 мощнее
Брэдли Купер и Ирина Шейк в 2018 году
Google: На российских картах Крым
Эдита Пьеха опубликовала послевоенное
Пока Саша Гозиас отдыхает на Бали,
Дмитрий Маликов отмечает первый день
Длительные космические полеты могут
Microsoft официально представила новый
Ученые выяснили, что пожилые люди в
Астрофизик: Уничтожить Землю можно за
Юрий Лоза высказался о стихах Сергея
Павел Прилучный высмеял новости об
Эксперт рассказал о самых эффективных
Глава КТРВ рассказал о пользе боевого
Обновленный седан Mazda3 получил ценник
"Дом-2": Виталий Воронко чуть не избил
МИД России: Двоевластие в Венесуэле
Сергей Лазарев устроил уличные танцы с
Несчастный случай помирил Илью Резника
Заболевания десен играют ключевую роль
"Дом-2": Где будут жить участники
Алеся Кафельникова попросила критиков
В новом клипе Ольги Бузовой Дана
На Неделе высокой моды в Париже Наоми
Любовница Гуфа из "Дома-2" Яна Шевцова
Ученые: Появление мигрени увеличивает
Виталий Милонов поддержал мужа Ксении
Просмотреть все новости