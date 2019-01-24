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Microsoft официально представила новый стилус Surface Go

Сотрудники транснациональной компании Microsoft презентовали новый стилуса Surface Go. Представленная официально новинка короче существующей версии Surface Pen на одну третью часть.
Microsoft официально представила новый стилус Surface Go

Новинку можно активно использовать за счет существенного усиления прочности наконечника. Разработчики заявили, что в Microsoft Classroom Pen все компоненты, которые двигаются уменьшились в размере. Благодаря этому у потребительской аудитории не должны закрадываться сомнения по поводу надежности гаджета. Устройство работает от элемента питания АААА. Оно предназначено для использования детьми при работе с Surface. Корпус детского стилуса Microsoft Classroom Pen оснащен двумя кнопками, которые реагируют на реакцию девайса.

Эксперты предполагают, что цена за новое устройство не превысит 40 долларов США.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:11

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