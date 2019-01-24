Microsoft официально представила новый стилус Surface Go





Новинку можно активно использовать за счет существенного усиления прочности наконечника. Разработчики заявили, что в Microsoft Classroom Pen все компоненты, которые двигаются уменьшились в размере. Благодаря этому у потребительской аудитории не должны закрадываться сомнения по поводу надежности гаджета. Устройство работает от элемента питания АААА. Оно предназначено для использования детьми при работе с Surface. Корпус детского стилуса Microsoft Classroom Pen оснащен двумя кнопками, которые реагируют на реакцию девайса.Эксперты предполагают, что цена за новое устройство не превысит 40 долларов США.