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Заболевания десен играют ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера
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Заболевания десен играют ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера

Ученые выяснили, что бактерии, находящиеся в полости рта при болезнях десен, могут проникать в головной мозг и становиться причиной развития болезни Альцгеймера. Информация о научной работе опубликована в зарубежном издании Daily Mail.

Заболевания десен играют ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера

Исследование было проведено американской компанией Coretxyme. Ученые изучили мозг 53 живых и умерших пациентов с болезнью Альцгеймера и в 51 случае выявили ферменты бактерии Porphyromonas gingivalis, вызывающей кровоточивость десен и потерю зубов. В результате научной работы, специалисты впервые установили способность микроорганизма проникать из ротовой полости в мозг.

Опыты на мышах показали, что Porphyromonas gingivalis достигает главный орган центральной нервной системы грызунов уже через шесть недель.

Заболевания десен играют ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера

По словам авторов исследования, полученные знания позволили им по-новому взглянуть на механизм возникновения деменции и разработать препарат, блокирующий выделение ферментов Porphyromonas gingivalis в головном мозге и сохраняющий его клетки. Новый медикамент успешно испытан на лабораторных мышах, а на следующем этапе будет протестирован на людях.

Важность данной научной работы отметили и стоматологи. Представитель Британской стоматологической ассоциации заявил, что это исследование напоминает о том, что нужно следить за гигиеной полости, снижая тем самым бактериальную нагрузку до безопасного уровня.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 13:05

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