АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заболевания десен играют ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера
EUR 75.39 USD 66.33
Курс валют на 24.01.2019

Обновленный седан Mazda3 получил ценник 1 млн 387 тыс рублей

Японская автомобилестроительная компания Mazda представила официальные цены на обновленные транспортные средства модели Mazda3. Представитель нового поколения седан достиг стоимости в 1 миллион 387 тысяч рублей.
Обновленный седан Mazda3 получил ценник 1 млн 387 тыс рублей

Опубликованный прайс-лист содержит информацию о стоимости не только седана, но и хэтчбека данного модельного ряда. Презентация автомобиля прошла в конце осени прошлого года. В начале весны 2019 года начнутся поставки на потребительский рынок Соединенных Штатов Америки. Цена базовой сборки седана будет равняться 21 тыс. долларов, а это около 1 млн. 387 тыс. рублей. В данную комплектацию входит шестиступенчатая автоматическая коробка передач и передний привод. За хэтчбек, который получил систему полного привода и пакет, производитель просит 28 тыс. долларов или 1 млн. 910 тыс. рублей.

Все комплектации обновленной Mazda3 имеют атмосферный двигатель с объемом 2,5 литра и силовую мощность 186 «лошадок». Салон автомобиля обновится кожаными сидениями, проекционным экраном, светодиодной головной оптикой и дизайном задних фонарей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт рассказал о самых эффективных
Глава КТРВ рассказал о пользе боевого
Обновленный седан Mazda3 получил ценник
"Дом-2": Виталий Воронко чуть не избил
МИД России: Двоевластие в Венесуэле
Сергей Лазарев устроил уличные танцы с
Несчастный случай помирил Илью Резника
Заболевания десен играют ключевую роль
"Дом-2": Где будут жить участники
Алеся Кафельникова попросила критиков
В новом клипе Ольги Бузовой Дана
На Неделе высокой моды в Париже Наоми
Любовница Гуфа из "Дома-2" Яна Шевцова
Ученые: Появление мигрени увеличивает
Виталий Милонов поддержал мужа Ксении
Мария Миронова поздравила сына с
Сергей Пенкин показал в Instagram
На пресс-конференции московского
Александр Збруев заявил, что сегодня
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина
Яна Рудковская назвала себя
Смартфон Samsung Galaxy M20 показали на
Китаянка родила ребенка, выношенного в
Ксения Собчак обратилась к тем, кого
Виктория Бекхэм прокомментировала слухи
Уфолог показал на видео два НЛО,
Сильнейший за зиму снегопад обрушится
Олимпийская чемпионка Алина Загитова
В Китае заблокировали поисковую систему
Viettel планирует запустить во Вьетнаме
Просмотреть все новости