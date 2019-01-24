Обновленный седан Mazda3 получил ценник 1 млн 387 тыс рублей





Опубликованный прайс-лист содержит информацию о стоимости не только седана, но и хэтчбека данного модельного ряда. Презентация автомобиля прошла в конце осени прошлого года. В начале весны 2019 года начнутся поставки на потребительский рынок Соединенных Штатов Америки. Цена базовой сборки седана будет равняться 21 тыс. долларов, а это около 1 млн. 387 тыс. рублей. В данную комплектацию входит шестиступенчатая автоматическая коробка передач и передний привод. За хэтчбек, который получил систему полного привода и пакет, производитель просит 28 тыс. долларов или 1 млн. 910 тыс. рублей.Все комплектации обновленной Mazda3 имеют атмосферный двигатель с объемом 2,5 литра и силовую мощность 186 «лошадок». Салон автомобиля обновится кожаными сидениями, проекционным экраном, светодиодной головной оптикой и дизайном задних фонарей.