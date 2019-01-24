Ученые: Появление мигрени увеличивает риск инсульта





Медики подчеркнули, что связь двух данных заболеваний наблюдается только у людей пожилого возраста. У пациентов до пятидесяти лет подобные случаи считаются совпадением.В ходе исследования сотрудниками центра был проведен анализ 11,5 тысяч историй болезней, принадлежащих пациентам с жалобами на мигрень. Изучение длилось два десятка лет, и за это время выяснилось, что у участников, достигших возраста 50 лет и более, риск инсульта увеличился в несколько раз. Благодаря эксперименту ученым удалось установить, что у молодых людей головная боль и инсульт не имеют связи. Однако у добровольцев пожилого возраста появление мигрени увеличивало проблемы со здоровьем на 8,2 процента.Один из участников исследования, врач Мишель Андрулакис рассказал, что головная боль повышает риск инсульта у пожилых людей, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой.