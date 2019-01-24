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Ученые: Появление мигрени увеличивает риск инсульта

Проведя ряд исследований, ученые выяснили, что появление мигрени способствует увеличению риска инсульта. Над изучением вопроса работали специалисты из Медицинского центра, расположенного в Южной Каролине.
Ученые: Появление мигрени увеличивает риск инсульта

Медики подчеркнули, что связь двух данных заболеваний наблюдается только у людей пожилого возраста. У пациентов до пятидесяти лет подобные случаи считаются совпадением.

В ходе исследования сотрудниками центра был проведен анализ 11,5 тысяч историй болезней, принадлежащих пациентам с жалобами на мигрень. Изучение длилось два десятка лет, и за это время выяснилось, что у участников, достигших возраста 50 лет и более, риск инсульта увеличился в несколько раз. Благодаря эксперименту ученым удалось установить, что у молодых людей головная боль и инсульт не имеют связи. Однако у добровольцев пожилого возраста появление мигрени увеличивало проблемы со здоровьем на 8,2 процента.

Один из участников исследования, врач Мишель Андрулакис рассказал, что головная боль повышает риск инсульта у пожилых людей, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:40

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