Сергей Пенкин показал в Instagram снимок с Евгением Моргуновым 27-летней давности





На снимке Евгений Моргунов выглядит намного стройнее, чем в годы, когда создавались знаменитые кинокомедии Леонида Гайдая. Великий актёр скончался от повторного инсульта через 6 лет после того, как было сделано данное фото.Instagram-подписчики Сергея Пенкина поблагодарили его за ценную публикацию. В комментариях многие из них отметили, что такие звёзды кино, как Евгений Моргунов, будут жить вечно в памяти людей.