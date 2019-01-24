Сергей Пенкин показал в Instagram снимок с Евгением Моргуновым 27-летней давности
Композитор и певец Сергей Пенкин показал в своём Instagram-аккаунте снимок 27-летней давности, на котором он запечатлён в компании двух людей – своего брата и легендарного актёра Евгения Моргунова. Фотокадр датируется 1991 годом.
На снимке Евгений Моргунов выглядит намного стройнее, чем в годы, когда создавались знаменитые кинокомедии Леонида Гайдая. Великий актёр скончался от повторного инсульта через 6 лет после того, как было сделано данное фото.
Instagram-подписчики Сергея Пенкина поблагодарили его за ценную публикацию. В комментариях многие из них отметили, что такие звёзды кино, как Евгений Моргунов, будут жить вечно в памяти людей.
На снимке Евгений Моргунов выглядит намного стройнее, чем в годы, когда создавались знаменитые кинокомедии Леонида Гайдая. Великий актёр скончался от повторного инсульта через 6 лет после того, как было сделано данное фото.
Instagram-подписчики Сергея Пенкина поблагодарили его за ценную публикацию. В комментариях многие из них отметили, что такие звёзды кино, как Евгений Моргунов, будут жить вечно в памяти людей.