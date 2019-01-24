Виктория Бекхэм прокомментировала слухи о разводе с Дэвидом Бекхэмом
Экс-участница "Spice Girls" Виктория Бекхэм недавно прокомментировала слухи о своем разводе с Дэвидом Бекхэмом. В интервью изданию Guardian знаменитость сообщила: люди верят во все, что читают, даже если статьи сфабрикованы полностью, поэтому иногда такие фейки нужно контролировать.
В СМИ часто появляются сведения о якобы существующих романах 43-летнего Бекхэма на стороне. Его супругу Викторию Бекхэм подобные известия иногда раздражают. Она рассказала, что слухи о её разводе с экс-футболистом не имеют оснований. Обычно звезда в этих вопросах полагается на своего пиар-менеджера, но, видимо, избранница Дэвида Бекхэма устала от подобных известий.
Чета Бекхэмов считается одной из самых крепких среди селебрити. Они связали себя узами брака в 1999 году, в семье родились четверо детей, старшие из них уже сами скоро будут думать о свадьбе.
В СМИ часто появляются сведения о якобы существующих романах 43-летнего Бекхэма на стороне. Его супругу Викторию Бекхэм подобные известия иногда раздражают. Она рассказала, что слухи о её разводе с экс-футболистом не имеют оснований. Обычно звезда в этих вопросах полагается на своего пиар-менеджера, но, видимо, избранница Дэвида Бекхэма устала от подобных известий.
Чета Бекхэмов считается одной из самых крепких среди селебрити. Они связали себя узами брака в 1999 году, в семье родились четверо детей, старшие из них уже сами скоро будут думать о свадьбе.