Виктория Бекхэм прокомментировала слухи о разводе с Дэвидом Бекхэмом





В СМИ часто появляются сведения о якобы существующих романах 43-летнего Бекхэма на стороне. Его супругу Викторию Бекхэм подобные известия иногда раздражают. Она рассказала, что слухи о её разводе с экс-футболистом не имеют оснований. Обычно звезда в этих вопросах полагается на своего пиар-менеджера, но, видимо, избранница Дэвида Бекхэма устала от подобных известий.Чета Бекхэмов считается одной из самых крепких среди селебрити. Они связали себя узами брака в 1999 году, в семье родились четверо детей, старшие из них уже сами скоро будут думать о свадьбе.