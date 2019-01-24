Русские морозы удивили 31-летнюю Марию Шарапову





Звезда мирового тенниса собирается отправиться в Санкт-Петербург, где ей скоро предстоит играть. В Twitter опубликовала снимок, где видно, как она напугана прогнозом погоды на ближайшие дни. На опубликованном снимке от 1 до 20 градусов температуры воздуха по шкале Фаренгейта, что соответствует -17 и -6 градусам по Цельсию.Мария Шарапова намерена принять участие в теннисном турнире St. Petersburg Ladies Trophy, который начнется в Северной столице 28 января и завершится 3 февраля. Известная теннисистка, которой удалось выиграть в разные годы все турниры Большого шлема, живет в Соединенных Штатах, и уже, вероятно, отвыкла от суровых морозов русской зимы.