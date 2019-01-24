Глава Мюнхенской конференции надеется на приезд Путина





Как сообщает РИА Новости, Вольфганг Ишингер предпринял все возможные меры по лоббированию данного вопроса. В середине января он предпринял поездку в Москву, где состоялся ряд встреч с высокопоставленными российскими политиками, включая Дмитрия Медведева. Премьер-министр РФ также был приглашен на Мюнхенскую конференцию, которая пройдет в столице Баварии с 15 по 17 февраля.Дипломат признал неохотную реакцию Кремля на эти приглашения, ведь участниками Мюнхенской конференции станут «очень высокопоставленные люди из других стран», которые будут задавать не самые удобные вопросы о Сирии, Крыме, Донбассе, ДРСМД.