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Глава Мюнхенской конференции надеется на приезд Путина

Известный дипломат Вольфганг Ишингер, возглавляющий Мюнхенскую конференцию по безопасности, выразил надежду, что в мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин. По словам Ишингера, он активно пытается пригласить российского лидера еще с лета прошлого года.

Глава Мюнхенской конференции надеется на приезд Путина

Как сообщает РИА Новости, Вольфганг Ишингер предпринял все возможные меры по лоббированию данного вопроса. В середине января он предпринял поездку в Москву, где состоялся ряд встреч с высокопоставленными российскими политиками, включая Дмитрия Медведева. Премьер-министр РФ также был приглашен на Мюнхенскую конференцию, которая пройдет в столице Баварии с 15 по 17 февраля.

Дипломат признал неохотную реакцию Кремля на эти приглашения, ведь участниками Мюнхенской конференции станут «очень высокопоставленные люди из других стран», которые будут задавать не самые удобные вопросы о Сирии, Крыме, Донбассе, ДРСМД.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:49

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