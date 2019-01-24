Исследователи получили капли с кристаллическим строением





Японские эксперты благодаря трифенилену смогли получить хиральные молекулы (имеют 2 формы, которые отличаются как отражения в зеркале). Исследователи подвергли вещество, используемое при опыте, до плавления, затем шёл процесс остывания, но с некоторыми особенностями. Дело в том, что в результате рентгеноструктурного анализа выяснилось: материал имеет внутреннюю структуру, напоминающую кристалл. Кроме того, вещество могло течь, при этом также обладая внутренним порядком, также вращаясь по или против часовой стрелки.Специалисты пока не знают, с чем связано подобное поведение вещества. На первый взгляд кажется, что у него и вовсе нет какой-то формы (как у сиропа, к примеру), но на деле материал имеет трёхмерное структурное упорядочение на масштабе всего образца, отметил один из руководителей научной работы Таканори Фукусима.