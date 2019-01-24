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Исследователи получили капли с кристаллическим строением

В результате недавней научной работы зарубежные ученые нашли самосборку молекул в миллиметровой капле, которые напоминали кристалл. При помещении капель на вертикальную плоскость они начинали стекать как жидкость и при этом вращались. Итоги наблюдений были приведены в издании Nature Materials.

Исследователи получили капли с кристаллическим строением

Японские эксперты благодаря трифенилену смогли получить хиральные молекулы (имеют 2 формы, которые отличаются как отражения в зеркале). Исследователи подвергли вещество, используемое при опыте, до плавления, затем шёл процесс остывания, но с некоторыми особенностями. Дело в том, что в результате рентгеноструктурного анализа выяснилось: материал имеет внутреннюю структуру, напоминающую кристалл. Кроме того, вещество могло течь, при этом также обладая внутренним порядком, также вращаясь по или против часовой стрелки.

Специалисты пока не знают, с чем связано подобное поведение вещества. На первый взгляд кажется, что у него и вовсе нет какой-то формы (как у сиропа, к примеру), но на деле материал имеет трёхмерное структурное упорядочение на масштабе всего образца, отметил один из руководителей научной работы Таканори Фукусима.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 02:00

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