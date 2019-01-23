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УАЗ начал выпуск фургона версии УАЗ «Профи с газобаллонным оборудованием

УАЗ начал выпуск фургона версии УАЗ «Профи», которая оснащается газобаллонным оборудованием. Приём заказов на новинку дилеры начнут в феврале.

УАЗ начал выпуск фургона версии УАЗ «Профи с газобаллонным оборудованием


Производитель отмечает, что УАЗ «Профи» стандартной комплектации с ГБО, использующий сжиженый газ LPG с новым фургоном «Авторефрижератор», расценивается от 1 182 000 руб. Гарантия на транспортное средство распространяется на четыре года или на пробег, который достиг 200 000 км.

Теперь в каждую серию «Профи» устанавливается силовая установка с ГБО итальянской компании Lovato. В данном случае столитровый газовый резервуар работает вместе с классической силовой установкой ЗМЗ-Про, которая способна генерировать 143 лошадиные силы. Запас хода авто в данном случае составляет 900 км на одном баке.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:04

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