УАЗ начал выпуск фургона версии УАЗ «Профи с газобаллонным оборудованием





Производитель отмечает, что УАЗ «Профи» стандартной комплектации с ГБО, использующий сжиженый газ LPG с новым фургоном «Авторефрижератор», расценивается от 1 182 000 руб. Гарантия на транспортное средство распространяется на четыре года или на пробег, который достиг 200 000 км.Теперь в каждую серию «Профи» устанавливается силовая установка с ГБО итальянской компании Lovato. В данном случае столитровый газовый резервуар работает вместе с классической силовой установкой ЗМЗ-Про, которая способна генерировать 143 лошадиные силы. Запас хода авто в данном случае составляет 900 км на одном баке.