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Диетолог рассказал, чем полезны зеленые бананы

Диетолог рассказал, что зеленые бананы полезны тем, что содержат меньше сахара в отличие от спелых бананов. Это идеальный продукт для людей с сахарным диабетом и тех, кто хочет похудеть, считает авторитетный специалист в сфере диетологии Наталия Савва.

Диетолог рассказал, чем полезны зеленые бананы

По мнению эксперта, недозрелые экзотические плоды долго усваиваются и на их переработку организм затрачивает большее количество энергии. Этот факт говорит о том, что они позволяют насытиться быстрее.

Но очень важно помнить, что для употреблять такие фрукты можно тем, у кого нет проблем с функционированием пищеварения. Если есть хронические недомогания ЖКТ, следует поговорить с медиком, прежде чем начать есть несозревшие фрукты.

Диетолог подчеркнула: если бананы долго хранить, то концентрация крахмала в них значительно повышается. В процессе созревания плода возрастает гликемический индекс, как и у картофеля. При этом калорийность продукта также увеличивается.
Диетолог рассказал, чем полезны зеленые бананы

Бананы богаты витаминами, минералами и клетчаткой. Они улучшают работу сосудов и сердца, укрепляют иммунитет, поднимают уровень гемоглобина в крови, а также улучшают состояние кожи. Несмотря на полезные свойства, бананы нельзя использовать как основную пищу. Этот десерт должен быть только дополнением к рациону.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:42

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