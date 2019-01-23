Диетолог рассказал, чем полезны зеленые бананы





По мнению эксперта, недозрелые экзотические плоды долго усваиваются и на их переработку организм затрачивает большее количество энергии. Этот факт говорит о том, что они позволяют насытиться быстрее.Но очень важно помнить, что для употреблять такие фрукты можно тем, у кого нет проблем с функционированием пищеварения. Если есть хронические недомогания ЖКТ, следует поговорить с медиком, прежде чем начать есть несозревшие фрукты.Диетолог подчеркнула: если бананы долго хранить, то концентрация крахмала в них значительно повышается. В процессе созревания плода возрастает гликемический индекс, как и у картофеля. При этом калорийность продукта также увеличивается.Бананы богаты витаминами, минералами и клетчаткой. Они улучшают работу сосудов и сердца, укрепляют иммунитет, поднимают уровень гемоглобина в крови, а также улучшают состояние кожи. Несмотря на полезные свойства, бананы нельзя использовать как основную пищу. Этот десерт должен быть только дополнением к рациону.