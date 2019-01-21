Звезда «Дома-2» Ольга Солнце поведала об особенностях отдыха на Мальдивах
В первую очередь девушка затронула актуальный для многих вопрос со спиртным.
Так вот, на Мальдивах официальная религия - ислам. Поэтому употребление алкоголя вне отелей строго запрещено. Табу распространяется даже на бары и рестораны. Если же что-то из бутылок приобрести в Дьюти Фри, то все конфискуют при въезде в страну.
Правда, некоторые изворотливые туристы нашли способ обойти ограничения. Они провозят алкоголь в емкостях для косметики (например, во флаконе из-под шампуня).
Написала Ольга несколько слов и о пляжах.
Обычно там женщины купаются одетыми. Однако есть специальные территории под названием бикини-бич, где допускается находиться в купальниках.
Вход в пляжной одежде на территории проживания местных жителей категорически запрещен. В противном случае туриста ожидает штраф - 500 долларов. На такую же сумму может пострадать и владелец отеля, где остановился иностранный гость.
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