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Звезда «Дома-2» Ольга Солнце поведала об особенностях отдыха на Мальдивах

Звезда проекта «ДОМ-2» Ольга Солнце в последнее время немало путешествует. Накануне бывшая участница реалити-шоу рассказала будущим путешественникам об особенностях отдыха на экзотических островах.

В первую очередь девушка затронула актуальный для многих вопрос со спиртным.

Звезда «Дома-2» Ольга Солнце поведала об особенностях отдыха на Мальдивах

Так вот, на Мальдивах официальная религия - ислам. Поэтому употребление алкоголя вне отелей строго запрещено. Табу распространяется даже на бары и рестораны. Если же что-то из бутылок приобрести в Дьюти Фри, то все конфискуют при въезде в страну.

Правда, некоторые изворотливые туристы нашли способ обойти ограничения. Они провозят алкоголь в емкостях для косметики (например, во флаконе из-под шампуня).

Написала Ольга несколько слов и о пляжах.

Звезда «Дома-2» Ольга Солнце поведала об особенностях отдыха на Мальдивах

Обычно там женщины купаются одетыми. Однако есть специальные территории под названием бикини-бич, где допускается находиться в купальниках.

Вход в пляжной одежде на территории проживания местных жителей категорически запрещен. В противном случае туриста ожидает штраф - 500 долларов. На такую же сумму может пострадать и владелец отеля, где остановился иностранный гость.

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Публикация от СОЛНЦЕ ⭐️ Ольга Анатольевна (@solntcezvezda)



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:16

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