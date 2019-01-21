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Звезды «Дома-2» Виктория Романец и Антон Гусева вновь обманули публику

Пару недель назад бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец заинтриговала своих поклонников сообщением о том, что отметит своей день рождения в очень романтическом и красивом месте. А чуть позже стало известно, что вместе со своим мужем Антоном Гусевым она отправится в Милан.

Оттуда на своей странице в социальной сети Instagram девушка разместила множество фотографий, по которым можно было определить, что праздник действительно удался, так как она была буквально завалена воздушными шарами, цветами и подарками.

Звезды «Дома-2» Виктория Романец и Антон Гусева вновь обманули публику

Однако Вика была бы не собой, если бы не рассказала журналистам о том, во сколько им с Антоном обошелся небольшой отпуск. В частности, она призналась, что один день проживания в шикарном отеле с видом на собор обходилась им в 40 тысяч рублей, но это далеко не все траты, так как ели они исключительно в ресторанах, а также делали покупки в самых дорогих бутиках.

Впрочем, далеко не все поверили во все то, о чем рассказала Романец. Многие хейтеры решили удостовериться в правдивости ее слов и были приятно удивлены. Оказалось, что жили супруги в Милане за рекламу, а обратно в Россию летели в эконом классе, отказавшись доплачивать за багаж и места, чтобы сидеть рядом.

Звезды «Дома-2» Виктория Романец и Антон Гусева вновь обманули публику

Более того, очевидцы утверждают, что Вика и Антон сидели около туалета и технических помещений, а значит их билеты были самыми дешевыми из всех тех, что предлагались для покупки.

Пока возлюбленные никак не прокомментировали данные разоблачения и, судя по всему, не будут этого делать, так как уже объясняли, что на своих недоброжелателях они зарабатывают хорошие гонорары.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:44

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