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Эксперт Вячеслав Субботин назвал прикрытием решение обязать в РФ автовладельцев получать номера по прописке

Автовладельцев на территории России обяжут получать номера по месту прописки. Соответствующая инициатива была озвучена сотрудниками ГИБДД страны, однако эксперт Вячеслав Субботин новшества считает прикрытием.
Эксперт Вячеслав Субботин назвал прикрытием решение обязать в РФ автовладельцев получать номера по прописке

Новые правила предполагают, что водители смогут свой транспорт на учет ставить исключительно в домашнем регионе, где зарегистрирован непосредственно автовладелец. Это подразумевает, что номер на госзнаке должен непременно совпадать с номером непосредственного региона. Внедрить нововведение планируется с начала августа 2019 года. Эксперты находят такие правила положительными переменами, ссылаясь на европейскую практику, где номер и регион давно связаны.

Также специалисты убеждены, что новшества хороши для водителей, поскольку в случае угона транспорта его будет проще обнаружить. К тому же, это упростит процедуру оплаты налога, чтобы он не “уходил” в другой регион. Субботин в беседе с порталом “Народные новости” отметил, что на самом деле для ГИБДД нет разницы, где водитель проживает, а вот коэффициенты страховки в регионах РФ отличаются друг от друга. Внедрение новых правил, уверен эксперт, позволит обеспечить МРЭО работой. По утверждениям специалиста, действующие правила можно считать объективными.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:42

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