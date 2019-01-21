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Илью Яббарова выгнали из «Дома-2» из-за скандала на шоу «Бородина против Бузовой»

Многие зрители телепроекта «Дом-2» уже больше полугода наблюдают за тем, как в периметре ругаются бывшие возлюбленные и будущие родители Алена Савкина и Илья Яббаров. После расставания они так и не смогли найти общий язык, хотя и предпринимали несколько попыток.

А пару недель назад беременная девушка сообщила о том, что уходит в декрет и перестанет появляться на съемочной площадке, так как необходимо будет заняться подготовкой к родам, а после рождения малыша все ее время будет посвящено исключительно ему.

Илью Яббарова выгнали из «Дома-2» из-за скандала на шоу «Бородина против Бузовой»

Впрочем, младшая сестра Ольги Рапунцель хоть и перестала ночевать в периметре, однако продолжала практически ежедневно появляться в эфирах, и по большей части из-за того, что на Поляну с Острова любви вернулся Илья Яббаров со своей новой избранницей Маргаритой Ларченко.

На протяжении еще нескольких недель ведущие пытались примирить экс-возлюбленных, но все стало только хуже, ведь молодой человек полностью отказался от будущей матери его ребенка, а так как она будет оформлять малыша на свою фамилию, то и от него тоже.

И на такой печальной ноте Алена сообщила своим коллегам, что теперь уже точно больше не будет появляться на Лобном месте, поскольку до родов осталось всего 2 недели, и ходить становится очень сложно.

Илью Яббарова выгнали из «Дома-2» из-за скандала на шоу «Бородина против Бузовой»

Однако, как стало известно, продюсеры уговорили девушку принять участие в съемках еще одного эфира, а точнее в шоу «Бородина против Бузовой», где главными героями будут: она, Яббаров и Рита. Савкина согласилась, и если верить Татьяне Светлой, присутствующей в тот день в городских квартирах, как эксперт, саратовский шансонье настолько разбушевался, что буквально разгромил всю студию, поссорился с ведущими и экспертами, наговорив им гадостей, а после покинул площадку.

Позже Илья вернулся и попросил прощения за свое поведение, так как осознал, что за такое могут выгнать с проекта, но, судя по всему, руководству надоело терпеть его выходки. Появились слухи, что в реальном времени молодой человек вместе с Ларченко покинул «Дом-2».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:50

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