Илью Яббарова выгнали из «Дома-2» из-за скандала на шоу «Бородина против Бузовой»





А пару недель назад беременная девушка сообщила о том, что уходит в декрет и перестанет появляться на съемочной площадке, так как необходимо будет заняться подготовкой к родам, а после рождения малыша все ее время будет посвящено исключительно ему.Впрочем, младшая сестра Ольги Рапунцель хоть и перестала ночевать в периметре, однако продолжала практически ежедневно появляться в эфирах, и по большей части из-за того, что на Поляну с Острова любви вернулся Илья Яббаров со своей новой избранницей Маргаритой Ларченко.На протяжении еще нескольких недель ведущие пытались примирить экс-возлюбленных, но все стало только хуже, ведь молодой человек полностью отказался от будущей матери его ребенка, а так как она будет оформлять малыша на свою фамилию, то и от него тоже.И на такой печальной ноте Алена сообщила своим коллегам, что теперь уже точно больше не будет появляться на Лобном месте, поскольку до родов осталось всего 2 недели, и ходить становится очень сложно.Однако, как стало известно, продюсеры уговорили девушку принять участие в съемках еще одного эфира, а точнее в шоу «Бородина против Бузовой», где главными героями будут: она, Яббаров и Рита. Савкина согласилась, и если верить Татьяне Светлой, присутствующей в тот день в городских квартирах, как эксперт, саратовский шансонье настолько разбушевался, что буквально разгромил всю студию, поссорился с ведущими и экспертами, наговорив им гадостей, а после покинул площадку.Позже Илья вернулся и попросил прощения за свое поведение, так как осознал, что за такое могут выгнать с проекта, но, судя по всему, руководству надоело терпеть его выходки. Появились слухи, что в реальном времени молодой человек вместе с Ларченко покинул «Дом-2».