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Жену Джастина Бибера Хейли обвинили в издевательстве над животными

Популярный американский певец Джастин Бибер и его супруга Хейли, дочь голливудской знаменитости Стивена Болдуина Хейли, на рождественские праздники завели щенка. С тех пор они постоянно делятся с поклонниками фотографиями и видеозаписями с очаровательным питомцем. Однако последнее видео, опубликованное моделью в Instagram, вызвало волну негодования со стороны интернет-аудитории, обвинившей ее в издевательстве над животными.
Жену Джастина Бибера Хейли обвинили в издевательстве над животными

Знаменитости поженились осенью минувшего года. Они еще не успели обзавестись детьми, но в их семье появился милый щенок мальтийской болонки, которого назвали Оскар. На кадрах одного из последних видео, которое Хейли Бибер разместила в соцсети, поклонники увидели, что она держит собаку на руках и трясет ее. Хозяйка «успокоила» общественность, написав слова о том, что волноваться не стоит, Оскару нравятся такие действия.

Однако, по мнению подписчиков, собака испытывает от всего этого огромной дискомфорт. Многие даже обвинили знаменитость в издевательстве над животным. В своих комментариях фолловеры обратили внимание Хейли Бибер на то, что собака – это не игрушка, также они призвали модель прекратить жестоко обращаться со щенком.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 18:55

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