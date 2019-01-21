Жену Джастина Бибера Хейли обвинили в издевательстве над животными

Знаменитости поженились осенью минувшего года. Они еще не успели обзавестись детьми, но в их семье появился милый щенок мальтийской болонки, которого назвали Оскар. На кадрах одного из последних видео, которое Хейли Бибер разместила в соцсети, поклонники увидели, что она держит собаку на руках и трясет ее. Хозяйка «успокоила» общественность, написав слова о том, что волноваться не стоит, Оскару нравятся такие действия.Однако, по мнению подписчиков, собака испытывает от всего этого огромной дискомфорт. Многие даже обвинили знаменитость в издевательстве над животным. В своих комментариях фолловеры обратили внимание Хейли Бибер на то, что собака – это не игрушка, также они призвали модель прекратить жестоко обращаться со щенком.