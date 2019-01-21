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Отца Екатерины Андреевой заподозрили в нарушении миграционного законодательства РФ

Отца Екатерины Андреевой, являющейся ведущей телепрограммы «Время» на популярном Первом канале, сотрудники правоохранительных органов заподозрили в нарушениях российского миграционного законодательства. Полицией проводится проверка деятельности 81-летнего Сергея Андреева, который прописал в своей московской квартире узбекских граждан.

Отца Екатерины Андреевой заподозрили в нарушении миграционного законодательства РФ


Сейчас Сергей Александрович, раньше занимавший должность заместителя председателя Госснаба Советского Союза, работает руководителем ТСЖ. По словам полиции, мужчина прописал в своей квартире мужа с женой, которые приехали в Россию из ближнего зарубежья. Чтобы они могли легально работать дворниками, супругам необходима была регистрация.

Сергей Андреев сначала оформил прописку на 3 месяца. Но когда регистрация узбекских граждан была продлена еще на год, отцом Екатерины Андреевой заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Полицейские пригрозили мужчине, что откроют по этому поводу уголовное дело, после чего он выписал супругов из своего столичного жилья



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:29

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