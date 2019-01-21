Валерий Блюменкранц намерен познакомить Ирину Пинчук со своими родственниками в Одессе

«Собираемся 31 января полететь в Одессу на пару дней. Хочу Иру познакомить с мамой, со своими родственниками. Мы строим серьёзные планы», - сообщил Блюменкранц.





Несколько дней назад на Остров любви, где сейчас находятся возлюбленные, прибыли родители девушки, которые были очень негативно настроены по отношению к ее новому избраннику. Однако молодому человеку удалось произвести хорошее впечатление на маму и отчима Иры, поэтому те изменили свое мнение.Теперь Валера намерен отвезти Иру в Одессу, чтобы познакомить ее со своей мамой и другими близкими родственниками. Он не считает, что действует слишком быстро. Наоборот, по его мнению, это нормально хотеть познакомить свою девушку с родителями, и доказывает то, что он не намерен месяц повстречаться с ней и расстаться, как многие предполагают.Стоит отметить, что Пинчук абсолютно спокойно отреагировала на желание возлюбленного, она и сама хочет лично побеседовать с его родителями, дабы они не сомневались в искренности ее чувств.Напомним, что ранее участница уже признавалась, что очень рада тому, что они с Валерой решили попробовать построить отношения, поскольку они идеально подходят друг другу.