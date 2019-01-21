Валерий Блюменкранц намерен познакомить Ирину Пинчук со своими родственниками в Одессе
Участники телепроекта «Дом-2» Валерий Блюменкранц и Ирина Пинчук готовятся к еще одному очень серьезному шагу в их отношениях.
Несколько дней назад на Остров любви, где сейчас находятся возлюбленные, прибыли родители девушки, которые были очень негативно настроены по отношению к ее новому избраннику. Однако молодому человеку удалось произвести хорошее впечатление на маму и отчима Иры, поэтому те изменили свое мнение.
Теперь Валера намерен отвезти Иру в Одессу, чтобы познакомить ее со своей мамой и другими близкими родственниками. Он не считает, что действует слишком быстро. Наоборот, по его мнению, это нормально хотеть познакомить свою девушку с родителями, и доказывает то, что он не намерен месяц повстречаться с ней и расстаться, как многие предполагают.
Стоит отметить, что Пинчук абсолютно спокойно отреагировала на желание возлюбленного, она и сама хочет лично побеседовать с его родителями, дабы они не сомневались в искренности ее чувств.
Напомним, что ранее участница уже признавалась, что очень рада тому, что они с Валерой решили попробовать построить отношения, поскольку они идеально подходят друг другу.
Несколько дней назад на Остров любви, где сейчас находятся возлюбленные, прибыли родители девушки, которые были очень негативно настроены по отношению к ее новому избраннику. Однако молодому человеку удалось произвести хорошее впечатление на маму и отчима Иры, поэтому те изменили свое мнение.
Теперь Валера намерен отвезти Иру в Одессу, чтобы познакомить ее со своей мамой и другими близкими родственниками. Он не считает, что действует слишком быстро. Наоборот, по его мнению, это нормально хотеть познакомить свою девушку с родителями, и доказывает то, что он не намерен месяц повстречаться с ней и расстаться, как многие предполагают.
«Собираемся 31 января полететь в Одессу на пару дней. Хочу Иру познакомить с мамой, со своими родственниками. Мы строим серьёзные планы», - сообщил Блюменкранц.
Стоит отметить, что Пинчук абсолютно спокойно отреагировала на желание возлюбленного, она и сама хочет лично побеседовать с его родителями, дабы они не сомневались в искренности ее чувств.
Напомним, что ранее участница уже признавалась, что очень рада тому, что они с Валерой решили попробовать построить отношения, поскольку они идеально подходят друг другу.