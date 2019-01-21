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Поклонники заподозрили Яну Рудковскую в беременности из-за "округлившегося" живота

Поклонники заподозрили отечественного продюсера Яну Рудковскую в беременности. По мнению фанатов звезды, у супруги Евгения Плющенко проглядывается округлившийся живот.
Поклонники заподозрили Яну Рудковскую в беременности из-за "округлившегося" живота

Причиной дискуссий между фолловерами Яны Рудковской стал снимок завтрака из Парижа, размещенный теледивой в Instagram. Звезда позирует на балконе с видом на Эйфелеву башню, держа в руках чашку с теплым напитком. Некоторым подписчикам показалось, что у супруги Евгения Плющенко странно выступает живот, и подобное может указывать, что продюсер Димы Билана находится в положении. Впрочем, часть аудитории заявила, что скорее всего причиной “выпирающего живота” стал не самый удачный ракурс, и в кадр попала рука, удерживающая плед.

В комментариях пользователи начали спорить между собой. Некоторые также спросили у Рудковской, не хотят ли она и ее муж-фигурист завести еще одного малыша. Фолловеры отметили, что супругам пора обзавестись дочерью.
Поклонники заподозрили Яну Рудковскую в беременности из-за "округлившегося" живота

Сама Рудковская успела ответить на слова фанатов, заявив, что их предположения и подозрения не соответствуют действительности. Впервые ее рука под пледом, пошутила звезда, была принята за беременность.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:09

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