Невербальное общение музыкантов - залог успеха игры коллектива





Учёные из государственного научно-исследовательского Университета Мак-Мастер в Канаде провели интересный тест, результаты которого помогли выяснить, что именно невербальное общение между музыкантами является залогом успеха синхронной игры коллектива. Специалисты пригласили три профессиональных музыкантов, играющих на скрипке, виолончели и пианино, предложив им исполнить поочерёдно 6 разных композиций, каждую дважды. Суть эксперимента заключалась в том, что во время игры одинаковых мелодий музыканты в первом случае исполняли её без какого-либо эмоционального окраса, а во втором — полностью проникались характером и смыслом произведения.В конце теста сами участники, а также наблюдавшая за ними группа экспертов проанализировали игру, оценив степень удовлетворённости от каждой композиции. Результаты показали, что синхронная игра и лёгкое предугадывание действий коллеги в музыкальном коллективе напрямую зависели от невербального общения, то есть наличия либо же отсутствия эмоциональной отдачи каждого из участников трио во время воспроизведения мелодии.