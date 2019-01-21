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Невербальное общение музыкантов - залог успеха игры коллектива

Канадские учёные выяснили, что невербальное общение музыкантов друг с другом является залогом успеха игры коллектива. В качестве подтверждения своих слов исследователи обнародовали результаты интересного эксперимента с участием профессионального трио из скрипачки, пианиста и виолончелиста.

Невербальное общение музыкантов - залог успеха игры коллектива


Учёные из государственного научно-исследовательского Университета Мак-Мастер в Канаде провели интересный тест, результаты которого помогли выяснить, что именно невербальное общение между музыкантами является залогом успеха синхронной игры коллектива. Специалисты пригласили три профессиональных музыкантов, играющих на скрипке, виолончели и пианино, предложив им исполнить поочерёдно 6 разных композиций, каждую дважды. Суть эксперимента заключалась в том, что во время игры одинаковых мелодий музыканты в первом случае исполняли её без какого-либо эмоционального окраса, а во втором — полностью проникались характером и смыслом произведения.

В конце теста сами участники, а также наблюдавшая за ними группа экспертов проанализировали игру, оценив степень удовлетворённости от каждой композиции. Результаты показали, что синхронная игра и лёгкое предугадывание действий коллеги в музыкальном коллективе напрямую зависели от невербального общения, то есть наличия либо же отсутствия эмоциональной отдачи каждого из участников трио во время воспроизведения мелодии.



 
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Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 16:45

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