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Агата Муцениеце отправилась к стоматологу после слухов об отношениях с супругом

Своим новым постом в Instagram Агата Муцениеце породила новую волну слухов об отношениях с мужем Павлом Прилучным, который якобы недавно избил ее. Актриса сообщила, что отправилась к стоматологу.

Агата Муцениеце отправилась к стоматологу после слухов об отношениях с супругом

Некоторое время назад в Сети появились слухи, что Павел Прилучный поднял руку на свою возлюбленную Агату Муцениеце. Через несколько дней актриса опровергла данную информацию. Но совсем недавно знаменитость породила новую волну слухов, сообщив подписчикам, что отправилась к стоматологу. Агата Муцениеце опубликовала в Instagram фото, а в комментарии написала: "Всем бодрое! Кто сегодня куда? Я поехала к зубному!".

Агата Муцениеце отправилась к стоматологу после слухов об отношениях с супругом

Подписчики начали писать: "Лечи зубки, это наверное Павел тебе их недавно повредил", "Совсем нет Паши на фото и снимки с ним некоторые удалены, а вы по какой причине к врачу, может выбил муж зуб?", "Агата, все будет хорошо, и у зубного, и у вас с Павлом", "Красивая))) Не печальтесь, все хорошо, и с мужем все наладиться". Пост актрисы всего за несколько часов, собрал более 45 тысяч лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:23

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