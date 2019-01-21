Агата Муцениеце отправилась к стоматологу после слухов об отношениях с супругом

Некоторое время назад в Сети появились слухи, что Павел Прилучный поднял руку на свою возлюбленную Агату Муцениеце. Через несколько дней актриса опровергла данную информацию. Но совсем недавно знаменитость породила новую волну слухов, сообщив подписчикам, что отправилась к стоматологу. Агата Муцениеце опубликовала в Instagram фото, а в комментарии написала: "Всем бодрое! Кто сегодня куда? Я поехала к зубному!".Подписчики начали писать: "Лечи зубки, это наверное Павел тебе их недавно повредил", "Совсем нет Паши на фото и снимки с ним некоторые удалены, а вы по какой причине к врачу, может выбил муж зуб?", "Агата, все будет хорошо, и у зубного, и у вас с Павлом", "Красивая))) Не печальтесь, все хорошо, и с мужем все наладиться". Пост актрисы всего за несколько часов, собрал более 45 тысяч лайков.