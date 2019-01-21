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В Калужской области женщина облила кислотой сотрудницу офиса микрозаймов

В Калужской области местная жительница облила кислотой другую женщину, сотрудницу одного из местных офисов микрозаймов. Сведения со ссылкой на МВД региона представлены отечественными СМИ.
В Калужской области женщина облила кислотой сотрудницу офиса микрозаймов

По имеющимся сведениям, происшествие зафиксировано в Дзержинском районе области. Предварительно, 50-летняя женщина на фоне проблем с деньгами решила ограбить местную финансово-кредитную организацию, предоставляющую микрозаймы. Войдя в офис, злоумышленница из сумки достала емкость, содержавшую кислоту, после чего выплеснула все на одну из сотрудниц, работавшую кассиром. После содеянного подозреваемая гражданка сбежала, а потерпевшей потребовалась госпитализация. Пока неизвестно, насколько серьезная травма нанесена жертве.

Правоохранителям Калужской области удалось установить личность 50-летней злоумышленницы, после чего было произведено ее задержание. Стражи порядка также возбудили в отношении подозреваемой статью за “Разбой”, обстоятельства случившегося устанавливаются.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:50

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