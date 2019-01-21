Цветы, горные лыжи и праздничный салют: Как Ольга Бузова отметила день рождения





Звезда решила отметить очередную годовщину во Франции.И не где-либо, а на престижном горнолыжном курорте. Для этого у знаменитости был арендован отдельный домик.Бузовой 20 января исполнилось 33 года. По этому поводу знаменитость решила устроить вечеринку в Куршевеле. На нее был приглашен круг близких людей. В него вошли сестры, а затем и лучшие подруги.Программа была составлена в соответствии с заранее определенным расписанием. Естественно, что прежде Ольга была усыпана подарками и цветами от разных знаменитостей и просто известных людей. После распаковки всего, последовало катание на лыжах по местным трассам.Затем состоялся обед в одном из ресторанов и посещение вечеринки. Дальше начался основной праздник. В ходе него Бузова презентовала свою песню под названием «Очень хорошо». Ну и завершилось торжество праздничным салютом в честь певицы.Сама именинница признается, что каждый первый месяц года она отводит для отдыха и пополнения сил для творчества. Например, до 10 января она провела время на Мальдивах. Потом был перелет в Москву для приведения дел в порядок и сбора личных вещей. Затем – Куршевель.