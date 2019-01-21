Алла Духова рассказала, сколько раз была замужем





Алла Духова предпочитает скрывать свою личную жизнь. Но в некоторых справочниках указано, что хореограф трижды была замужем. В своем недавнем интервью худрук балета «Тодес» решила развеять слухи. Алла Духова заявила, что на самом деле она состояла в браке два раза. Отношениям хореографа с возлюбленными всегда мешал напряженный рабочий график.Также Алла Духова рассказала, что мечтала о рождении дочки. Но у звезды есть два сына, и она этому очень рада. Недавно у худрука балета «Тодес» родилась внучка. Знаменитость старается уделять ей много времени и берет малышку с собой на репетиции. Теперь для хореографа на первом месте ее семья, и она не собирается жертвовать ради работы общением с детьми и внучкой.