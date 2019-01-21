Алла Духова рассказала, сколько раз была замужем
В одном из своих недавних интервью Алла Духова рассказала, сколько раз она была замужем. Также хореограф сообщила, что ее отношениям всегда мешал напряженный график работы.
Алла Духова предпочитает скрывать свою личную жизнь. Но в некоторых справочниках указано, что хореограф трижды была замужем. В своем недавнем интервью худрук балета «Тодес» решила развеять слухи. Алла Духова заявила, что на самом деле она состояла в браке два раза. Отношениям хореографа с возлюбленными всегда мешал напряженный рабочий график.
Также Алла Духова рассказала, что мечтала о рождении дочки. Но у звезды есть два сына, и она этому очень рада. Недавно у худрука балета «Тодес» родилась внучка. Знаменитость старается уделять ей много времени и берет малышку с собой на репетиции. Теперь для хореографа на первом месте ее семья, и она не собирается жертвовать ради работы общением с детьми и внучкой.
Алла Духова предпочитает скрывать свою личную жизнь. Но в некоторых справочниках указано, что хореограф трижды была замужем. В своем недавнем интервью худрук балета «Тодес» решила развеять слухи. Алла Духова заявила, что на самом деле она состояла в браке два раза. Отношениям хореографа с возлюбленными всегда мешал напряженный рабочий график.
Также Алла Духова рассказала, что мечтала о рождении дочки. Но у звезды есть два сына, и она этому очень рада. Недавно у худрука балета «Тодес» родилась внучка. Знаменитость старается уделять ей много времени и берет малышку с собой на репетиции. Теперь для хореографа на первом месте ее семья, и она не собирается жертвовать ради работы общением с детьми и внучкой.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:19